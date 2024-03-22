・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．０７ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２１８４．７ドル（＋２３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４８４．９セント（－８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４６．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４０．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２１２．００セント（＋２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．５６（＋１．０４）

出所：MINKABU PRESS