本日の予定【発言・イベント】
9:30 豪中銀四半期金融政策報告
18:00 ナーゲル独連銀総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加
19:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀年次報告
20:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済について講演
22:00 パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶 ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演
ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶
23日1:15 バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）
2:00 レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演
2:30 センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演
5:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）
月例経済報告（3月）
※予定は変更することがあります
18:00 ナーゲル独連銀総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加
19:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀年次報告
20:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済について講演
22:00 パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶 ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演
ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶
23日1:15 バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）
2:00 レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演
2:30 センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演
5:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）
月例経済報告（3月）
※予定は変更することがあります