　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の4万800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41471.85円　　ボリンジャーバンド3σ
40815.66円　　21日日経平均株価現物終値
40800.00円　　22日夜間取引終値
40720.43円　　ボリンジャーバンド2σ
39969.02円　　ボリンジャーバンド1σ
39778.00円　　5日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・転換線
39220.00円　　一目均衡表・基準線
39217.60円　　25日移動平均
38466.18円　　ボリンジャーバンド-1σ
37714.77円　　ボリンジャーバンド2σ
36963.35円　　ボリンジャーバンド3σ
36370.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36167.20円　　75日移動平均
35170.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33802.95円　　200日移動平均


株探ニュース