日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の4万800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41471.85円 ボリンジャーバンド3σ
40815.66円 21日日経平均株価現物終値
40800.00円 22日夜間取引終値
40720.43円 ボリンジャーバンド2σ
39969.02円 ボリンジャーバンド1σ
39778.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・転換線
39220.00円 一目均衡表・基準線
39217.60円 25日移動平均
38466.18円 ボリンジャーバンド-1σ
37714.77円 ボリンジャーバンド2σ
36963.35円 ボリンジャーバンド3σ
36370.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36167.20円 75日移動平均
35170.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33802.95円 200日移動平均
株探ニュース
41471.85円 ボリンジャーバンド3σ
40815.66円 21日日経平均株価現物終値
40800.00円 22日夜間取引終値
40720.43円 ボリンジャーバンド2σ
39969.02円 ボリンジャーバンド1σ
39778.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・転換線
39220.00円 一目均衡表・基準線
39217.60円 25日移動平均
38466.18円 ボリンジャーバンド-1σ
37714.77円 ボリンジャーバンド2σ
36963.35円 ボリンジャーバンド3σ
36370.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36167.20円 75日移動平均
35170.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33802.95円 200日移動平均
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