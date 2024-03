英語で「明日、空いていますか？」と予定を尋ねられたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

今回のテーマは、「金曜日は空いてる?」「今週末のご都合いかがですか?」など、相手に自分の予定を聞かれたときの答え方について。「Are you available tomorrow?(明日、空いていますか?)」に対する返答フレーズを例に挙げ、紹介していきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「明日、空いていますか?」の返答3パターン

「明日、空いていますか?」と聞かれたとき、どんな返答フレーズが思い浮かびますか? 英語でもシチュエーション次第でいろいろな返し方ができます。中でもよく使うフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】I’m free tomorrow. 「明日は空いています」

【解説】明日は特に予定がなく「明日は空いています」と返すときの定番フレーズがこちら。「free」は「自由な」以外にも「予定が空いている」という意味でよく使われます。「Are you free tomorrow?(明日、空いていますか?)」という質問フレーズと一緒に覚えておきましょう。

【2】I’m available after 6 p.m. 「午後6時以降は空いています」

【解説】「available」は「予定が空いている」という意味で使える単語のひとつ。「free」と同じように使うことができ、質問する際は「Are you available tomorrow?」となります。ちなみに「午後6時まで」と言いたい場合は「until 6 p.m.」に。

【3】Sorry, that doesn’t work for me. 「すみません、都合が悪いです」

【解説】「I’m busy tomorrow.(明日は忙しいです)」という言い方より、やわらかい印象になる断る際のフレーズ。あまり直接的な言い方をしたくないときや、やんわり断りたいときなどに使えます。

