¡Ö¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡½¡½»³ËÜÍ³¿¡¢ÌµÇ°¤Î½é²óKO¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ì¿®Íê ÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¥É·³12Ç¯·ÀÌó¤Î¡È°ÕÌ£¡É
½é²ó5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»³ËÜ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¼¹Ù¹¤ËÀÕ¤á¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼½é»î¹çÅÐÈÄ¤Ï¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB³«Ëë2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë3·î21Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¡£Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤é½é²ó¤«¤éÂçÍðÄ´¡£Èï°ÂÂÇ4¡¢2»Í»àµå¡¢5¼ºÅÀ¤Ç¡¢ÌµÇ°¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÍð¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡© ÊÆ¼±¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¡¢Î®¤ì¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤Ë½éµå¡¢96.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.5¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæÁ°¤Ë¸«»ö¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢Â³¤¯¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Ë¤ÏÈ´¤±¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»àµå¤ò¸¥¾å¡£À©µå¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢·Þ¤¨¤¿3ÈÖ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ë»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¤âÊÑ²½µå¤ÎÀ©µå¤Ë¶ì¿´¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ18¤Ï¡¢4ÈÖ¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤ÈÂ³¤¯¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ËÃæ·ø¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ3¼ºÅÀ¡£2»àÆóÎÝ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥ó¥×¥µ¡¼¥Î¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿»°ÎÝÀþ¤ÎÂÇµå¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¼è¤ì¤º¤ËÅ¬»þÂÇ¤Ë¡£¤Ê¤ª¤â4-0¤È¤µ¤ì¤Æ2»àÆóÎÝ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥É¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó491²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶µð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊªÆüËÜ¿Í¥ë¡¼¥¡¼¤À¤±¤Ë¡¢1²óKO¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Á¥½Ð¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ù¤¤¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï»³ËÜ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤¬¤Ì¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£»î¹ç¸å¤ËÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØLA Sports Net¡Ù¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀ©µåÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À©µå¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ç»àµå¤â½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£È¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁá¤¤»þ´ü¤ÎÄ´À°¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÎKO·à¤Ë´²ÍÆ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¤È·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î1»î¹ç¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢12Ç¯·ÀÌó¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î³ÆµåÃÄ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ÀÌó¤òº©´ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡×
¡¡½é¿Ø¤Çíµ¤¤¤¿»³ËÜ¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À½ÕÀè¡£ÆÃÂç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÇÆ¨¤²½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÝÉñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]