テレビ朝日の夕方のニュース番組「スーパーJチャンネル」のメインキャスターを3月末で卒業する森川夕貴アナウンサー(30)が、4月から当面の間休職することが21日、分かった。2021年に医師の男性と結婚。夫の赴任先に付いていくといい、休職期間は1年以上になるとみられる。

16年の入社直後から高い評価を受ける実力派。上智大外国語学部英語学科を卒業したバイリンガルで、入社したその日に同局の看板番組「報道ステーション」の気象キャスターに抜てきされ話題になった。新人アナの起用は09年の宇賀なつみアナ(37)以来7年ぶり2人目のことで、入社3年目にはメインキャスターの一人に。20年からは日曜ゴールデン帯の「サンデーステーション」、21年10月からは「スーパー…」のメインを担当。報道一筋でキャリアを重ねてきた。

心地よくニュースを伝えるアナウンス技術に加え、目鼻立ちのはっきりした和風美人。視聴者からの人気も高い。同局関係者は「力まずに自然体なのが森川アナの持ち味。今の報道番組で必要とされる人材です」と評価。今後も報道路線であれば「“ポスト大下容子”のような存在になるのでは」と期待されており、休職からの復帰が待たれる。

「スーパー…」では4月から、森山みなみアナウンサー(25)がバトンを引き継ぐ。

≪夫転勤での休職、日テレ岩本アナら≫夫の転勤に伴い休職した女子アナとしては日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー(32)が挙げられる。20年に同期の営業局社員と結婚。23年3月末に「news zero」を卒業し、5月から同局の「キャリアサポート休職制度」を活用し休職。夫の転勤地の大学院に進学し災害報道の研究をしている。元フジテレビの中野美奈子アナ(44)は夫の海外勤務同行に伴い、12年に同局を退社した。

◇森川 夕貴(もりかわ・ゆうき)1993年(平5)9月2日生まれ、静岡県出身の30歳。16年入社。英語の中学、高等学校教諭第一種免許を所持。好きな言葉は「Growth always comes with pain(成長には苦痛が付きもの)」。趣味は海外ドラマ観賞。1メートル66。