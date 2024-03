【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■FANTASTICS、Ryubi Miyase、RIIZE、Mrs. GREEN APPLE、BABYMETAL他、注目アーティストが目白押し!

MAZZELが表紙&裏表紙をジャックした『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.31』が、3月21日に発売された。

1stアルバム『Parade』をリリースしたMAZZELが、同作の制作ストーリーはもちろん、プレデビューから1年を経ての今を巻頭のロングインタビューで語ったほか、収録する15曲のメンバーによる全曲解説も掲載。

さらに、BMSGの代表取締役CEOであり、プロデューサーでもあるSKY-HIのインタビュー、作曲家・プロデューサーALYSA、コレオグラファーチームQuick Styleら、MAZZELの『Parade』に参加したクリエイターの証言を通して、目覚ましい成長を続けるMAZZELの足跡と可能性に迫る。

一方で、PMC×MAZZELの恒例となった10Q×8では、メンバーそれぞれに回答し、リラックスした素顔ものぞかせた。MAZZELの音楽を愛する人たちから寄せられたアンケートのランキング、メッセージまで、46ページの特集は読み応えたっぷりだ。

■ 『PMC Vol.31』ラインナップ

特集「祝祭!」

◇MAZZEL

Big Paradeに向かってMAZZELが行く!

BMSGのBE:FIRSTに次ぐダンス&ボーカルグループとしてデビューした8人組ダンス&ボーカルグループ、MAZZELの1stアルバム『Parade』が完成。



◇FANTASTICS

K-POPグループと初コラボ。音楽&ダンスで輪が広がる

SNSをきっかけに交流の輪が拡大。FANTASTICSとK-POPグループのEPEXの初コラボが実現。今回、FANTASTICSより、佐藤大樹、澤本夏輝、木村慧人に話を聞いた。



◇Ryubi Miyase

唯一無二の作品を作る! 宮世琉弥からRyubi Miyaseへ

話題の俳優・宮世琉弥(TVドラマ『君の花になる』『パリピ孔明』、映画『恋わずらいのエリー』他)がRyubi Miyaseとしてメジャーデビューアルバム『PLAYLIST』をリリース。インタビュー&20Qを実施。



◇RIIZE

K-POPの超大型新人RIIZEが出演。ミセス若井MCの番組収録に密着

K-POP第五世代をリードするRIIZEを深掘り。Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗も出演する音楽バラエティ番組『M:ZINE』の番組収録に密着。RIIZEメンバーや若井による収録後のコメントも掲載。

◇Mrs. GREEN APPLE

ライブ表現を拡張した、ミセス楽曲から生まれる物語

ミセスの音楽でステージ上の物語が進んでいく――想像を超えるファンクラブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』をレポート。

◇Biilyrrom

『FUJI ROCK』他、大型フェス出演決定

活気づくバンドシーンの中でも、『FUJI ROCK FESTIVAL’24』他大型音楽フェスへの出演が次々と決定し、注目を集めるBillyrromが登場。インタビュー&10Qを実施。

◇SUMMER SONIC 2024 / SONICMANIA

関係性を築いて実現したヘッドライナーをはじめ、今年観るべきステージは?

日本でのライブを重ね、いよいよ『SUMMER SONIC』のヘッドライナーを務めるマネスキンとブリング・ミー・ザ・ホライズン。洋楽・邦楽、そしてK-POPの目玉ステージをはじめ、東京会場の前夜祭「SONICMANIA」の最新情報など、主催者に聞く。

◇BABYMETAL

劇的な進化を見せたMOMOMETAL聖誕祭

ワールドツアーファイナル公演を前に、約1年ぶりの日本単独公演で劇的な進化を見せたBABYMETAL。横浜アリーナで開催されたMOMOMETAL聖誕祭のレポートを紹介。

◇METALVERSE

“イノセンスの終焉……” METALVERSE at 豊洲PIT

2月10・11日、東京・豊洲PITで開催した自主イベント『METALVERSE #2-THE END OF THE INNOCENCE』のレポートを紹介。

書籍情報

2024.03.21 ON SALE

『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.31』

BOOKぴあ

https://book.pia.co.jp/book/b642882.html