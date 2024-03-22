°ì²óÉ½¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿­­²¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç·Þ¤¨¤ëÂçÃ«æÆÊ¿­±=¼ÆÅÄÍªµ®»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º2ÀïÌÜ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÂÐÀï¤¬21Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿­¡Êº¸¡Ë¤ÎÎ×»þÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¡Ê±¦¡Ë=¼ÆÅÄÍªµ®»£±Æ

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬11¡½15¤Ç¾¡¤Á¡¢2Ï¢Àï¤ò1¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢½é²ó¤Î¤ß¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸2ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡£

¡¡7²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£