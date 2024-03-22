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[DISC1]
1 Addicted To You (Re-Recording)
2 First Love (2022 Mix)
3 ²ÖÂ«¤ò·¯¤Ë
4 One Last Kiss
5 SAKURA ¥É¥í¥Ã¥×¥¹ (2024 Mix)
6 ¤¢¤Ê¤¿
7 Can You Keep A Secret? (2024 Mix)
8 Æ»
9 Prisoner Of Love (2024 Mix)
10 ¸÷ (Re-Recording)
11 Flavor Of Life -Ballad Version- (2024 Mix)
12 Goodbye Happiness (2024 Mix)
[DISC2]
1 traveling (Re-Recording)
2 Beautiful World (2024 Mix)
3 Automatic (2024 Mix)
4 ·¯¤ËÌ´Ãæ
5 ²¿¿§¤Ç¤â¤Ê¤¤²Ö
6 ½éÎø
7 Time
8 Letters (2024 Mix)
9 BAD ¥â¡¼¥É
10 COLORS (2024 Mix)
11 Æó»þ´Ö¤À¤±¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹ featuring ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
12 Gold ~¤Þ¤¿°©¤¦Æü¤Þ¤Ç~
13 Electricity
14 Somewhere Near Marseilles -¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÊÕ¤ê- (Sci-Fi Edit) [Bonus Track]
¡ãHikaru Utada SCIENCE FICTION TOUR 2024¡ä
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