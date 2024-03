宇多田ヒカルのキャリア初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』収録の「Automatic (2024 Mix)」が、本日3月22日にサプライズリリースされた。ベストアルバム『SCIENCE FICTION』には、現在放送中のフジテレビ系月9ドラマ「君が心をくれたから」主題歌の新曲「何色でもない花」とあらたな新曲「Electricity」を収録。また、「Addicted To You」「traveling」「光」の3曲は新たにレコーディングされたバージョンに加え、「Somewhere Near Marseilles −マルセイユ辺り−」のEDIT VER.もボーナストラックとして収録する。これらとともに、本日リリースとなった「Automatic (2024 Mix)」を含む、新ミックスバージョンの楽曲10曲が収録される。ミックスはグラミー賞を受賞したエンジニア・Steve Fitzmauriceがすべて手掛けている。

ベストアルバム『SCIENCE FICTION』



CDの予約・購入はこちら:https://utadahikaru.lnk.to/SCIENCEFICTION■品番/価格【完全生産限定盤】ESCL-5925~27 \4,950(with tax)【通常盤】ESCL-5928~29 \4,400(with tax)■仕様・特典欄【完全生産限定盤】188mm角スペシャルデジパック。表1デザインはレンチキュラー仕様。アジロ綴じ36ページオールカラーブックレット(H186×W184.5弌砲封入。2024年夏開催全国ツアーチケット特別受付シリアルコード封入(※)【通常盤(初回仕様)】2024年夏開催全国ツアーチケット特別受付シリアルコード封入(※)※ベストアルバムご購入者対象エントリー受付期間(プレミアムチケット/レギュラーチケット対象)2024年4月 9 日(火)正午12:00 〜 4月30日(火)午後11:59 受付終了■収録内容[DISC1]1 Addicted To You (Re-Recording)2 First Love (2022 Mix)3 花束を君に4 One Last Kiss5 SAKURA ドロップス (2024 Mix)6 あなた7 Can You Keep A Secret? (2024 Mix)8 道9 Prisoner Of Love (2024 Mix)10 光 (Re-Recording)11 Flavor Of Life -Ballad Version- (2024 Mix)12 Goodbye Happiness (2024 Mix)[DISC2]1 traveling (Re-Recording)2 Beautiful World (2024 Mix)3 Automatic (2024 Mix)4 君に夢中5 何色でもない花6 初恋7 Time8 Letters (2024 Mix)9 BAD モード10 COLORS (2024 Mix)11 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎12 Gold ~また逢う日まで~13 Electricity14 Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit) [Bonus Track]