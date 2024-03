入会金・チケット代金が最大437,800円オフに！「パーソナルジム Woot!(ウート) 六本木」オープニングキャンペーン

Abs株式会社は「パーソナルジム Bodyke 六本木店」を買収しオープンした「パーソナルジム Woot!(ウート) 六本木」にて、2024年3月31日(日)までオープニングキャンペーンを実施しています。

これまで多くの方々から支持され、日本一の体も生み出してきたBodykeをさらに発展させていきます。

「パーソナルジム Woot!(ウート) 六本木」オープニングキャンペーン

期間:2024年3月31日(日)まで

実施店舗:Woot! 六本木、Woot! 池袋

対象:

・既にWoot!を利用されている方

・これからWoot!を利用される方

パーソナルジム Woot!では、新たなスタートを記念してオープニングキャンペーンを実施中です。

既にWoot!を利用されている方、これからWoot!を利用される方どちらにも適用され、さらに、キャンペーン終了後もずっとお得な今だけのキャンペーンとなっています。

入会金、チケット代金で最大437,800円OFFになるほか、オープニングキャンペーンのチケットを使用し終わった後も、Woot!に通い続ける限りずっと、毎回500円OFFとなる恒久的な割引が適用されます。

週2回通う場合、2年で約10万円もの節約が可能です。

※オープニングキャンペーンにてチケット100+9枚セットを1個購入された場合、通常のチケット1枚の価格(税別12,000円)に対して割引になる価格

キャンペーン内容

・入会金30,000円(税別)が無料

・通常12,000円(税別)のチケットが9,400円(税別)

・チケットの購入枚数が増えるほど割引率アップ

・ウェア、タオル等の一式レンタルが無料

・チケット終了後も、通い続ける限りずーっと毎回500円OFF

申込方法

・Woot! 公式サイト内キャンペーンページから申込

・Woot! 六本木、池袋へ無料カウンセリング来店時に申込

パーソナルジム Woot!の紹介

青木 泰蔵ビフォーアフター

「痩せる」はもう古い、「太りにくい体」を作る。

Woot!(ウート)は、ただ痩せるだけではなく、「太りにくい体を作る」ことをコンセプトに掲げる、ありそうでなかったパーソナルジムです。

代表の青木 泰蔵は、かつて体重120kgを超えるものの、食べることへの愛を捨てず、独自の方法で約50kgの減量に成功しました。

この経験から、「食べて痩せる」ライフスタイルを実践し、多くの人にその喜びを伝えています。

青木の経験に基づいた「ゆるふわ」に続けられるダイエットメソッドを提供しており、ボディメイクコンテストでの優勝経験を持つなど、その効果は実証済みです。

Woot!は、六本木・池袋で営業しており、遠方にお住まいの方にはオンラインでのダイエット情報配信も行っています。

食べることと健康な体を両立させ、健康で美しいライフスタイルを実現したい方は、無料カウンセリングのお申込みをお待ちしています。

青木 泰蔵について

【主な経歴・実績】

・日本初ボディメイクコンテストで初代総合優勝

・NY マンハッタンでモデル活動

・NSCA セミナー講師

・EPARK 人気講師ランキング日本全国2位獲得

・Kindle本、Amazon 総合ランキング1位獲得

