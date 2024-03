古民家をリノベーションした泊まれるビストロ！カブトス「宿と食事 ローブン大多喜町」

東京都内でカジュアルワインビストロ「Bistro Roven(ローブン)」、リノベーション等のプロデュース「レタス不動産」を運営する「カブトス」は、2024年3月10日に「宿と食事 ローブン大多喜町(おおたきまち)」を千葉県夷隅郡大多喜町にオープン!

大正時代から続く敷地に残る、商店や民家として使われた建物を、趣を残しながらフルリノベーション。

生まれ変わった古民家は、城下町に面するビストロ、庭と田園風景に囲まれる一棟貸しホテルとしてこれからの時間を紡いでいきます。

カブトス「宿と食事 ローブン大多喜町」

2023年に東京で創業10年を迎えたBistro Roven(ビストロ ローブン)。

「食に彩りを、日々に温かさを、空間に驚きを」をコンセプトとする同店が新たに提案するのは、“泊まれるビストロ”。

築100年を超える古民家空間で、食事だけで終わらない特別な時間をゆったり過ごすことができます。

大多喜町は古くから宿場町として、「房総の拠点」の役目を担ってきました。

城下町の趣が残り、ローカル線のいすみ鉄道や、養老渓谷等の自然観光が注目されています。

農業もさかんで、豊かな田園風景を見ることができます。

古き良き日本の原風景の中、房総の豊かな食材をふんだんに使い、オーベルジュスタイルの宿泊体験を提供します。

施設内3棟の古民家について

ビストロ「城下町の間」

席数:20〜30席

東京都内で3店舗を展開するBistro Rovenが、大多喜町での滞在者に向けてつくる特別なビストロ。

房総の食材、季節の恵みをふんだんに使い、大多喜町だからこそ味わえるコース料理を提供します。

ランチ・カフェタイムは宿泊者以外も来店可能。

Bistro Rovenオリジナルのデミグラスソースを使ったロールキャベツ・ハンバーグステーキに加えて、ローブン大多喜町限定の料理も提供。

カフェタイムでは千葉県産の小麦や房総の果物を使用したケーキや焼き菓子など、店内およびテイクアウトで利用ができます。

宿泊棟「田園の間」

宿形態 :一棟貸し切り(1F:99.2m2 2F:22.0m2 専用庭:283.1m2)

推奨定員:4〜6名(最大8名)

施設 :リビング、ベッドルーム、洋室、キッチン、

檜風呂、トイレ、屋根上バルコニー、専用庭

宿泊料金:1名 25,000円〜

*2名〜、ディナーフルコース・和洋選べる朝食の2食付

贅沢な造りの古民家をリノベーションした1棟貸しのお部屋。

建物内の各部屋はゆるやかにつながり、ファミリーやグループでも利用可能。

プライベートに寛げる庭、そこから境目なく続くように見渡せる田園は、心地よい日本の原風景。

宿泊棟「蔵の間」

宿形態 :一棟貸し切り(1F:35.0m2 2F:20.3m2 専用庭:106.6m2)

推奨定員:2名(最大4名)

施設 :土間、リビング、ベッドルーム、キッチン、風呂(離れ)、トイレ、専用庭

宿泊料金:1名 25,000円〜

*2名〜、ディナーフルコース・和洋選べる朝食の2食付

*蔵の間は構造上小さなお子様の利用に向かないため、小学生以下ご宿泊不可

蔵をリノベーションしたコンパクトなお部屋。

非日常を感じる旅の基地として、少人数での利用がおすすめです。

吹き抜けや窓から入る光で、時間帯により変わる印象を楽しめます。

開業記念宿泊キャンペーン

開業を記念し、宿泊プラン料金より30%の割引キャンペーンを実施します。

古民家宿泊棟「蔵の間」「田園の間」ともに対象。

この機会にぜひ春の大多喜、房総エリアを楽しめます。

キャンペーン期間(予定):予約開始〜4月26日(金)のご宿泊まで

*予約開始については公式Instagramにて

施設概要

名称 : 宿と食事 ローブン大多喜町

所在地 : 〒298-0214 千葉県夷隅郡大多喜町新丁17-2

アクセス: 東京湾アクアライン・市原舞鶴ICから約20分 *駐車場あり(10台)

いすみ鉄道「大多喜駅」より徒歩5分

営業時間: 朝カフェ 10:00〜11:00/ランチ 11:30〜14:30(L.O. 14:00)/

カフェ 15:00〜17:00(L.O. 16:30)

定休日 : 不定休

電話番号: 0470-64-4756

メール :info@hotelroven.jp

