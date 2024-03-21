[3.21 W杯アジア2次予選第3節 日本 1-0 北朝鮮 国立]

　日本代表は21日、W杯アジア2次予選第3節で北朝鮮代表を1-0で下し、突破に王手をかけた。

　iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。

　最も評価が高かったのは、決勝ゴールを記録したMF田中碧で『7.07』。2位はFW前田大然で『6.78』、3位はMF遠藤航で『6.57』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。

▼先発

GK 23 鈴木彩艶 5.95

DF 4 板倉滉 5.58

DF 15 町田浩樹 5.36

DF 21 伊藤洋輝 5.65

DF 2 菅原由勢 5.72

MF 8 南野拓実 6.22

MF 5 守田英正 6.17

MF 17 田中碧 7.07

MF 10 堂安律 5.63

FW 11 前田大然 6.78

FW 9 上田綺世 6.18

▼途中出場

MF 6 遠藤航 6.57

DF 3 谷口彰悟 5.78

FW 18 浅野拓磨 6.01

DF 14 橋岡大樹 5.94

FW 19 小川航基 5.64

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!