みんなで採点!! 北朝鮮を1-0で下した森保J、最も評価が高かったのは…
[3.21 W杯アジア2次予選第3節 日本 1-0 北朝鮮 国立]
日本代表は21日、W杯アジア2次予選第3節で北朝鮮代表を1-0で下し、突破に王手をかけた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、決勝ゴールを記録したMF田中碧で『7.07』。2位はFW前田大然で『6.78』、3位はMF遠藤航で『6.57』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 23 鈴木彩艶 5.95
DF 4 板倉滉 5.58
DF 15 町田浩樹 5.36
DF 21 伊藤洋輝 5.65
DF 2 菅原由勢 5.72
MF 8 南野拓実 6.22
MF 5 守田英正 6.17
MF 17 田中碧 7.07
MF 10 堂安律 5.63
FW 11 前田大然 6.78
FW 9 上田綺世 6.18
▼途中出場
MF 6 遠藤航 6.57
DF 3 谷口彰悟 5.78
FW 18 浅野拓磨 6.01
DF 14 橋岡大樹 5.94
FW 19 小川航基 5.64
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は21日、W杯アジア2次予選第3節で北朝鮮代表を1-0で下し、突破に王手をかけた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、決勝ゴールを記録したMF田中碧で『7.07』。2位はFW前田大然で『6.78』、3位はMF遠藤航で『6.57』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 23 鈴木彩艶 5.95
DF 4 板倉滉 5.58
DF 15 町田浩樹 5.36
DF 21 伊藤洋輝 5.65
DF 2 菅原由勢 5.72
MF 8 南野拓実 6.22
MF 5 守田英正 6.17
MF 17 田中碧 7.07
MF 10 堂安律 5.63
FW 11 前田大然 6.78
FW 9 上田綺世 6.18
▼途中出場
MF 6 遠藤航 6.57
DF 3 谷口彰悟 5.78
FW 18 浅野拓磨 6.01
DF 14 橋岡大樹 5.94
FW 19 小川航基 5.64
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