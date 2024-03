Galileo Galileiの尾崎雄貴(Vo/Gt)が主催する自主企画イベント『Tsunagari Daisuki Club』第二回目が、尾崎雄貴自身もメンバーとして活動しているBBHFをゲストに、3月13日(水)札幌公演、3月20日(水・祝)大阪公演、そして本日・3月21日(木)に東京・EX THEATER ROPPONGIにてファイナルを迎えた。

ソールドアウトとなったEX THEATER ROPPONGIの満員の観客を前に、ステージ上でGalileo Galileiの2024年秋の全国ワンマンツアーとBBHFの2024年初夏の札幌・東京・大阪をまわるツアーが発表された。どちらのツアーも地元・札幌公演が初日、東京公演がファイナルとなる。

『BBHF HERE COME THE ICY DRAUGR「ドラウグの回帰」』

Galileo Galileiは、3月21日(木)21時~3月31日(日)23時59分までFC先行(抽選)受付。4月5日(土)12時からオフィシャルHP先行(抽選)受付が開始。

BBHFは、3月21日(木)21時~3月24日(日)23時59分までFC先行(抽選)受付。3月30日(土)12時からオフィシャルHP先行(抽選)の受付が開始となる。