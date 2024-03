菅野よう子が、3月28日に「Blue feat. Maya」を配信リリースする。

同楽曲は、2024年1月より、Hondaグローバル企業CM『MOVE』篇に起用され、全世界に向けて公開中。夢の力で物理的な制限から解き放たれて空へ、宇宙へと飛び立っていく映像表現、くびきから解き放たれて自由へと飛び立っていく『カウボーイビバップ』で使用された「Blue」表現が共鳴しあい、どこまでも突き抜けていく圧倒的なカタルシスに心を揺さぶられずにはいられない映像作品に仕上がっている。

「Blue」新バージョンでボーカルに抜擢されたのは、現在アメリカの高校に通う新人アーティストのMaya。圧倒的な厚みのある倍音で突き抜ける歌声と、溢れるセンスの歌唱パフォーマンスで注目が集まるなか、グローヴァー・ワシントン・ジュニアの「Just the Two of Us」弾き語り動画がTikTokで380万回再生を記録している。同楽曲は彼女にとって初のリリース作品となる。

