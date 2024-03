“野菜が主役になるような料理屋” でジビエの味わいを知る一皿を！ 隠れ家ビストロに注目（東京・六本木）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は知る人ぞ知る会員制ワインバー「終りの季節」のオーナーがオープンした隠れ家ビストロ。生産者から直接仕入れる新鮮な野菜とジビエが楽しめます。

根深(東京・六本木)

店舗の看板 出典:phili204さん

2024年2月14日「根深(ねぶか)」が六本木にオープンしました。料理界のトップも密かに通うという会員制ワインバー「終りの季節」のオーナーがつくった、日本全国から届く野菜とジビエがいただけるレストランです。

店名の「根深」には、「見た目の派手さではなく、人も素材も料理も、根を深く張っているものを」という思いが込められています。

写真:お店から

シェフを担当するのは27歳の新進気鋭の料理人、小林千春さん。料理学校を卒業後、「Bistro SARU」などでフランス料理のキャリアを積みます。その後「終りの季節」の新業態、鴨焼きと手打ちそばの店「感情」の立ち上げに参加。「感情」は究極の鴨料理が食べられる店としてグルマンからの評価が高く、「食べログ 日本料理 TOKYO 百名店」にも選ばれている名店です。「感情」の立ち上げ後、「終りの季節」に入り、シェフとして腕を振るいます。その力量を認めたオーナーにより「根深」のシェフを任されることになりました。

「フォアグラのソテー レーズンブリオッシュ 黒トリュフ」 出典: phili204さん

場所は六本木駅から徒歩5分。六本木ヒルズ近くの小さなビルの中に隠れ家のように店があります。店舗デザインを手掛けたのは京都の有名建築家、木島徹さん。茶室のような凛とした空間を得意とする木島さんがデザインした店内は、フレンチというより日本料理店のような、シンプルで大人がくつろげる空間になっています。

席はカウンター8席、4〜6名定員の個室が1部屋。完全予約制でディナーのみの営業です。

猪のロースト 写真:お店から

「終りの季節」を通じて縁を結んだ全国の生産者や超一流の猟師。その出会いにより力強いおいしさに満ちた食材を知ることになり、ぜひ紹介したいと「根深」が生まれました。

「蝦夷鹿肉のカメノコのロースト 蕗味噌」 出典:甘いもの好きさん

メニューはアラカルトでもコースでも楽しめます。一押しは北海道から届く自然の恵みいっぱいの野菜や、丁寧に血抜きされた鹿肉などを使ったコース料理。その季節に一番おいしいものを使った料理がいただけます。

「黄ニラと千代幻豚の白味噌しゃぶしゃぶ」 写真:お店から

アラカルトでもオーダーできます(3,500円) 写真:お店から

また、スペシャリテは、小林シェフが研修した長野の岡本養豚の「千代幻豚」を使った「黄ニラと千代幻豚の白味噌しゃぶしゃぶ」。脂まで甘い「千代幻豚」を堪能できる逸品です。

出典:phili204さん

ワインも「感情」で活躍したソムリエが小林シェフの料理に合ったものを厳選して提供します。厳選した日本の食材を使ったオリジナリティあふれる料理を堪能しに、訪れてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「金目鯛と貝出汁 菜の花」 出典:phili204さん

『食材は日本全国からの新鮮な野菜とジビエを中心に使用されています。

鮮度にとてもこだわっているので、他店ではいただけないジビエお料理が味わえます。

お料理は素材の持ち味を引き出した繊細で上品な味付けになっています。

接客サービスもとても丁寧で寛いでお食事を楽しむことができました。

またワインにも相当こだわっているので、ワイン好きな方にはより楽しめるかと思います。

都心でこれだけ満足のゆくお料理とワインを飲んでこのお値段なのも大変嬉しいです。

素材に敬意を払ったこだわりの一品がいただける素晴らしいビストロ店だと思います』(phili204さん)

パッケリ、ラグーソース ※コースに追加でオーダー 出典:甘いもの好きさん

『ちょっと気になるお店、初訪問しました。



オーナー、若い小林シェフ、スタッフ二人の4人体制でした。小林シェフは気さくに喋ります。食材を探して全国を回っていますね

ちなみに、お店のジャンルはイタリアン/ビストロ/イノベーティブという表記ですが、シェフはフレンチ出身



ジャスミン米、百合根のリゾット - ジャスミン米と日本米をかけあわせたプリンセスサリーという米と月光というブランドの百合根。百合根を丸ごと焼いてからほぐして、周りの焦がした香りとカリカリ感に中のしっとり感、少し柔らかく仕上げたリゾットの上品さに悶絶

パッケリ、ラグーソース - コースはリゾットかパッケリのチョイス。追加でオーダーしました。ローストの蝦夷鹿とラグーがとても上品、イタリアの老夫婦が作ったパッケリはモッチリ感がある抜群な食感に悶絶

全体的に素材の良さを感じますね。シンプルで素材の良さを邪魔しない繊細な味付けで、全体的に塩分をカットしていて食べやすさも印象的でした

また来たいと思います。ごちそうさまでした』(甘いもの好きさん)

※価格はすべて税込・サービス料(10%)別。

<店舗情報>◆根深住所 : 東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル 202TEL : 070-2488-0214

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子、食べログマガジン編集部

