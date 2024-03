前抱っこが出来、災害避難にも便利な仕様の抱っこひも！ONEKOSAMA OINUSAMA「マルチユースペット抱っこ紐」

「ONEKOSAMA OINUSAMA」のペット用抱っこ紐は、ベビー抱っこ紐のノウハウを生かし、前抱っこが出来る仕様を実現。

ペットに寄り添った設計が「防災にも役立つ」とレビューやSNSで注目を集めており、実用新案特許申請中のなか、全面メッシュタイプが2024年4月に再入荷をします。

ONEKOSAMA OINUSAMA「マルチユースペット抱っこ紐」

災害発生時、ペットオーナーはペットを落ち着かせ、安全な場所へ同行避難をする必要があります。

しかし、普段移動に慣れていても突然の災害への不安から避難行動が適切に取れないことは想像に難くなく、よりペットに寄り添った商品が求められています。

そこで「ONEKOSAMA OINUSAMA」は、自社にて開発のベビー抱っこ紐のノウハウを生かし、ペット用品には珍しい前抱っこを実現しました。

ペットスリングのように密着度が高く、ふたがメッシュで互いに様子が見られるので、避難中もペットの気持ちを落ち着け、安心感をもたらすことができます。

ファスナー式のふたが付いたキャリー型なので、脱走の心配がないのも嬉しいポイント。

更に、内部には逃亡防止リード付き。

災害時にペットがパニックでふたを開けた瞬間に飛び出してしまう心配もなく、安全を守ります。

また本体が約600g(Mサイズ)と、超軽量設計なので、同行避難で長時間の抱っこが求められる際にもペットオーナーへの負担が軽減されます。

更に、前抱っこ時には背中部分でクロスをして両肩に重さが分散されるため、安定性が増してずり落ち防止にもなります。

さらに、抱っこ紐ながら、底板や側面出入り口付きで、ふたを閉めればキャリーバッグのように避難所での簡易ケージとしても役立ちます。

避難所での生活は人間もペットにもストレスがかかるもの。

使い慣れたキャリーバッグはペットが少しでも安心できる場所になるでしょう。

電車や新幹線などの移動にも使用可能なため、普段のお出掛けから慣らしておくことが大切です。

用途に合わせて、持ち方を変えられる4way仕様で使い勝手抜群です。

販売実績

2023年4月に発売開始以降、防災意識が高まる中「防災にもこの形が役立つ」との声が寄せられました。

中型犬や小型犬多頭飼い用の一回り大きいサイズや素材違いの要望を多数いただき、2023年12月、素材違いの強撥水ナイロンタイプをLサイズを追加した2サイズ展開で発売しました。

Lサイズは大変好評で、発売から約3か月の現在、残り数点で完売の状況となっています。

2024年4月、メッシュタイプにもLサイズを追加して再入荷します。

イベント情報

会期 : 2024年4月4日(木)〜4月7日(日)

※4日(木)はビジネス関係者のみ来場いただけます。

会場 : 東京ビッグサイト東ホール

所在地 : 東京都江東区有明 3丁目10番1号

ブース番号: 東ホールE7 F038

インターペット東京2024に出展します。

今回紹介のアイテムを会場にてご試着・見ることができます。

※法人の方はビジネス来場が可能です。

商品概要

商品名 : 全面メッシュペットマルチ抱っこ紐

発売日 : 2023年4月28日(金) ※2024年4月上旬再入荷予定、予約販売中

価格 : 9,900円(税込)

カラー展開: ホワイト/ブラック

サイズ展開: M/L

本体重量 : Mサイズ約600g/Lサイズ約730g

耐荷重 : 12kg

販売場所 : ONEKOSAMA OINUSAMA 各ECサイト

商品名 : 強撥水ナイロンペットマルチ抱っこ紐

発売日 : 2023年12月1日(金)

価格 : 24,200円(税込)

カラー展開: グレージュ/ブラック

サイズ展開: M/L

本体重量 : Mサイズ約600g/Lサイズ約730g

耐荷重 : 12kg

販売場所 : ONEKOSAMA OINUSAMA 各ECサイト

