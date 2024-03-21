¤ª¤·¤ã¤ì½÷»ÒÂçÀ¸¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·♡ ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ú¥â¥ÆÉô²°¡Û¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼
¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥³¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤â¤¤ì¤¤¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray♥Campus Girl¤Î²ÃÅç²ÄÏ¡¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤ò¤Î¤¾¤¸«♡ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉô²°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉô²°¤Þ¤Ç¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¥â¥Æ½÷»Ò¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
Ray♥Campus GirlÊÔ
Ray¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊRay♥Campus Girl¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿♡ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
Ray♥Campus Girl¡¦²ÃÅç²ÄÏ¡¤µ¤ó¡ÊÂç³Ø3Ç¯¡Ë
Instagram¡§@cq_karen_k
Â¨¤·¤ã¤ì¤ë¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢°Õ³°¤È¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ª
¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·Îò¤Ï1Ç¯È¾¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ó¥×¥ë¡£Êª¤ò¤¢¤Þ¤êÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¾®¸Â¤Ë¡£¤´¤Á¤ã¤Ä¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤ß¤âÇò¡¢¹õ¡¢¥°¥ì¡¼¤Ç´ðËÜÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Cordinate ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢♡
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥«¤Ë¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Î¥é¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÈÖ¡£Åß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥â¥³¥â¥³¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Check! Âç³Ø¤Î²ÝÂêÊÙ¶¯¤äÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¤³¤³
¥Ç¥¹¥¯¤È¥¤¥¹¤Ï¥¤¥±¥¢¤Ç¹ØÆþ¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ù¤òÊ¬¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤³¤³¤Ç
ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Check! ¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¤·¤ã¤ì¸«¤¨♡
À¸²Ö¤òµÕ¤µ¤ËÄß¤ë¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ë¡£³¤³°¤Î¤ª¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò²ÖÉÓ¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡
Check! Çò¤Î»¨²ß¤ÏÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤
¥ß¥é¡¼¤ÏFrancfranc¡¢¥¢¥¯¥»¥±¡¼¥¹¤È¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏSHEIN¤Î¤â¤Î¡£SHEIN¤Î¾®Êª¤Ï°Â¤¤¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Check! ¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÍÎÉþ¤ÏÅý°ì´¶¤¢¤ë¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç
¥¤¥±¥¢¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤È¾®Êª¤ò¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ì³Ñ¤¬¤ªÅ¹¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤è¡£
Check! Éô²°¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ö¤ó¤ª²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¤ò
´Ú¹ñ¤ÎÄÌÈÎ¤ÇÇã¤Ã¤¿¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤ª²Ö¤ò¿ô¼ïÎà¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë♡
»£±Æ¡¿µÈÀî°½»Ò Ê¸¡¿°ìÀÐº»±Ê²Ã