¡Ú¶¥±Ë¡ÛËÜÂ¿Åô¤¬£²£°£°£í¥Ð¥¿¤Ç¥Ñ¥êÀÚÉä¤â¡¡£²°Ì¤Ç¤ÎÆâÄê¤Ë¡Ö¤³¤ÎÉé¤±¤ÏËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÉé¤±¡×
¡¡¶¥±ËÃË»Ò¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ÎËÜÂ¿Åô¡Ê¥¤¥È¥Þ¥óÅìµþ¡Ë¤ÏàÇÔÀïá¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡£²·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ±¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢£²£±Æü¤ËÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ£µÆüÌÜ¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃ£±£¸¤Ç£²°Ì¡£ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¡Ê£±Ê¬£µ£µÉÃ£²£·¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡Öº£¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂåÉ½¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈË«¤á¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÀÚÉä¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄÉ¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¡£¡ÖÀµÄ¾Éé¤±¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬½é¤á¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ñÆâ¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤âÅìµþ¸ÞÎØ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÁª¹Í²ñ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£´¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ÇÄ©¤à¡£
¡Ö¤³¤ÎÉé¤±¤ÏËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÉé¤±¤À¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Ï²¿¤«¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Îý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤È¥À¥á¤À¤È¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ°¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡Åìµþ¤ÎÃÏ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¡¢¥Ñ¥ê¤ÇËþ³«¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÎÉÌô¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£