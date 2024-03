ASPが、自身初の全編英語詞で歌唱している楽曲「MAKE A MOVE」のミュージックビデオを公開した。「MAKE A MOVE」は、イギリス・ロンドンを拠点に活動する2人組ロックユニット・WARGASMのプロデュース楽曲となっており、作詞作曲編曲をWARGASMのSam Matlock(Vo, G)が行っている。ミュージックビデオは、「拝啓 ロックスター様」「TOXiC iNVASiON」も手がけた、映像ディレクターのOSRINが監督をつとめた。3月末に2度目のロンドン公演を控えているASPの、気合いを示した作品となっている。

Major 4th Single「Black Nails」



2024年5月1日(水)発売各ショップリンク:https://avex.lnk.to/asp_black_nails_sg【初回生産限定盤】SG+Blu-ray(スマプラ対応)+PHOTOBOOK●BOX仕様●52P豪華写真集付属品番:AVCD-61422/B価格:\11,550(税込) / \10,500(税抜)[CD]01. Black Nails02. ジャ・パ・ニーズガール[Blu-ray]・2023.12.23 But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂- Live Video・Documentary of But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂・"Heaven’s Seven" Music Video・Behind the Scenes of "Heaven’s Seven" Music Video[PHOTOBOOK]2023.12.23 But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂【通常盤】SG (スマプラ対応)品番:AVCD-61423価格:\1,155(税込) / \1,050(税抜)[CD]01. Black Nails02. ジャ・パ・ニーズガール■全国CDショップ特典情報特典あり:内容未定