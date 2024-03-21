Major 4th Single「Black Nails」



2024年5月1日(水)発売各ショップリンク：https://avex.lnk.to/asp_black_nails_sg【初回生産限定盤】SG+Blu-ray（スマプラ対応）＋PHOTOBOOK●BOX仕様●52P豪華写真集付属品番：AVCD-61422/B価格：\11,550(税込) / \10,500(税抜)[CD]01. Black Nails02. ジャ・パ・ニーズガール[Blu-ray]・2023.12.23 But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂- Live Video・Documentary of But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂・"Heaven’s Seven" Music Video・Behind the Scenes of "Heaven’s Seven" Music Video[PHOTOBOOK]2023.12.23 But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂【通常盤】SG (スマプラ対応)品番：AVCD-61423価格：\1,155(税込) / \1,050(税抜)[CD]01. Black Nails02. ジャ・パ・ニーズガール■全国CDショップ特典情報特典あり：内容未定