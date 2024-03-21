ASP、Zeppツアー1円チケット販売
ASPが、自身初の全編英語詞で歌唱している楽曲「MAKE A MOVE」のミュージックビデオを公開した。
◆「MAKE A MOVE」MV
「MAKE A MOVE」は、イギリス・ロンドンを拠点に活動する2人組ロックユニット・WARGASMのプロデュース楽曲となっており、作詞作曲編曲をWARGASMのSam Matlock（Vo, G）が行っている。
ミュージックビデオは、「拝啓 ロックスター様」「TOXiC iNVASiON」も手がけた、映像ディレクターのOSRINが監督をつとめた。3月末に2度目のロンドン公演を控えているASPの、気合いを示した作品となっている。
同ツアーは10月8日本武道館で行われるワンマンライブ＜We are in BUDOKAN "The floor is all ours!!"＞のチケットを購入した人のみが参加可能となっていたが、武道館のチケットを持っていない人も、1円を払えば入場可能となることが発表された。なお、1円チケットエリアはフロア内ではあるものの、仕切りがありステージは見られない仕組みとなっているそうだ。
Major 4th Single「Black Nails」
各ショップリンク：https://avex.lnk.to/asp_black_nails_sg
【初回生産限定盤】SG+Blu-ray（スマプラ対応）＋PHOTOBOOK
●BOX仕様
●52P豪華写真集付属
品番：AVCD-61422/B
価格：\11,550(税込) / \10,500(税抜)
[CD]
01. Black Nails
02. ジャ・パ・ニーズガール
[Blu-ray]
・2023.12.23 But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂- Live Video
・Documentary of But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂
・"Heaven’s Seven" Music Video
・Behind the Scenes of "Heaven’s Seven" Music Video
[PHOTOBOOK]
2023.12.23 But I Love You TOUR FiNAL -I can fly!!!!!!- at 日比谷野外音楽堂
【通常盤】SG (スマプラ対応)
品番：AVCD-61423
価格：\1,155(税込) / \1,050(税抜)
[CD]
01. Black Nails
02. ジャ・パ・ニーズガール
■全国CDショップ特典情報
特典あり：内容未定
ライブ情報
2024年10月8日(火)[東京] 日本武道館
開場/開演17:30/18:30
[問] サンライズプロモーション東京
0570-00-3337(平日12:00-15:00)
詳細：https://asp-japan.tokyo/news/detail.php?id=1113419
＜Zepp TOUR(タイトル未定)＞
2024年4月7日(日) Zepp Sapporo 16:30/17:00
2024年4月14日(日) Zepp Nagoya 16:30/17:00
2024年4月21日(日) Zepp Osaka Bayside 16:30/17:00
2024年4月28日(日) Zepp Fukuoka 16:30/17:00
2024年5月5日(日) Zepp DiverCity(TOKYO) 16:30/17:30
詳細：https://asp-japan.tokyo/news/detail.php?id=1115400
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