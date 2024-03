オジー・オズボーンの妻でマネージャーのシャロンによると、世の中がどれほど変わろうが、オジーはいまだ女性に対し不適切な発言を繰り返しているそうだ。シャロンは英国の新聞『Daily Mirror』にこう語っている。「彼は昔からずっと、女性たちに対して不適切なのよ。家にロシア人の大柄な女性の看護師がいるんだけど、彼女が彼に向って前かがみになったとき、彼ったら、”教えてくれ、君は子供たちを母乳で育てたのか?“って言ったのよ。私が、”いまどき、そんなこと言っちゃいけないのよ。世の中は変わったの。女性にそんな話しちゃ駄目。あなた、面倒なことになるわよ“って言ったら、”なんでだ?“って。自分の発言に注意してないのよ。ポロッと出ちゃうの」

