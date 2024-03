くら寿司にて、春のお祝いごとを華やかに彩る「極上かに」フェアを期間限定で開催。

「絶品かに手巻き」や「特大生ズワイガニ」など、カニのおいしさを味わい尽くせるメニューが登場します☆

また、くら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、徳島・鳴門の海の幸を豪華に盛り合わせた「春の徳島・鳴門」フェアが同日より開催されます!

くら寿司「極上かに」フェア

期間:2024年3月22日(金)より期間限定

回転寿司チェーン「くら寿司」にて「絶品かに手巻き(一貫)」や「特大生ズワイガニ(一貫)」などを楽しめる「極上かに」フェアを、2024年3月22日より期間限定で開催。

期間中は「贅沢かに二種盛り」も登場するほか、“極みの逸品シリーズ”から「極上かに玉手箱」なども楽しめます☆

また、くら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、「春の徳島・鳴門」フェアを同日より開催。

徳島・鳴門の海の幸を豪華に盛り合わせた「徳島・鳴門の味覚盛り合わせ」などが味わえます!

絶品かに手巻き

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:一貫 345円(税込) ※お持ち帰り不可

「極上かに」フェアで登場する「絶品かに手巻き」は、高級レストランでも提供されるソフトシェルクラブを使用。

風味豊かな海苔の上に、シャリとまろやかなコクがある紅ズワイガニのカニマヨ、カニの旨みを丸ごと味わえるソフトシェルクラブの唐揚げを乗せた手巻きです。

脱皮したばかりの殻が柔らかいワタリガニを、注文が入ってから店舗で揚げるため、できたてでパリパリの食感を楽しめます☆

また、仕上げに醤油ベースのタレにニンニクやコチュジャンなどを合わせて作った特製の甘辛い赤ユッケダレをかけた、クセになる味わいと食感です。

特大生ズワイガニ

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:一貫 345円(税込) ※お持ち帰り不可

“カニの王様”といわれる本ズワイガニの中でも特大サイズのものを厳選し、足まるごと一本を贅沢に使った「特大生ズワイガニ」

徹底した鮮度管理に加え、旨みを逃がさない特別な加工方法により、生ならではのねっとりとした食感と旨みや甘みが味わえます!

贅沢かに二種盛り

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:345円(税込) ※お持ち帰り不可

※かに棒肉・かに身

濃厚な旨みを楽しめる本ズワイガニの棒肉とフレークの2種類を、1皿で食べ比べできる「贅沢かに二種盛り」

“カニの王様”といわれる本ズワイガニを2つの方法で味わえる贅沢メニューは、水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃さない特別な加工方法を採用しています。

丸ズワイガニ大

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:一貫 280円(税込)

「丸ズワイガニ大」は、食べ応えのある棒肉を贅沢に使用。

濃厚な旨みと甘みがぎゅっと詰まり、豊かな香りを楽しめる一品です!

えびかにマウンテン

販売期間:販売中〜2024年3月31日(日)

価格:345円(税込) ※お持ち帰り不可

アカエビと本ズワイガニのフレークをふんだんに盛り付けた、ボリューム満点の「えびかにマウンテン」

醤油ベースのタレに漬け込んだアカエビは、とろっとした上品な甘みが特徴です。

そこに、旨みがぎゅっと詰まった本ズワイガニのフレークを載せた豪華な一皿。

トッピングされたとびこのプチプチ食感も、アクセントになっています☆

かにクリームコロッケ

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:180円(税込)

国産の紅ズワイガニを使用した「かにクリームコロッケ」

濃厚なクリームにカニ味噌をブレンドしているから、豊かなカニの風味を堪能できます。

また、注文が入ってから揚げるため、外はサクサク・中は熱々トロリとしたクリーミーな食感を楽しめるのもポイントです!

【富山県産】ほたるいか

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:250円(税込) ※数量限定

富山湾産のホタルイカは大きくて旨みが強く、地元漁師が自信を持って勧める魚「プライドフィッシュ」の1つ。

漁場から漁港までが近いから鮮度抜群なため、従来の醤油漬けではなく、素材そのものを楽しめるように生姜のみをトッピングして提供されます。

ホタルイカの奥深い味わいに、とろりとした食感もクセになります☆

黒毛和牛にぎり

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:一貫 345円(税込)

「黒毛和牛にぎり」は、サシが入った口どけのよい、4等級以上の国産黒毛和牛を厳選。

もも肉をじっくりと加熱しているので、しっとりした柔らかい食感を楽しめます。

また、肉の旨みをより引き出すため、注文が入ってから炙って水分を飛ばしているのもポイント。

塩・胡椒などのシンプルな味付けで、肉本来の旨みを存分に感じられます!

あぶりコーンピッツァ風

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:140円(税込)

「あぶりコーンピッツァ風」は、甘み・旨みを追求したスイートコーンのスーパースイート種を厳選使用する、くら寿司の人気商品「コーン」の新商品。

4種類のチーズ(ゴーダ、チェダー、マスカルポーネ、カマンベール)と、マヨネーズを合わせた濃厚なソース、オリジナルのピザソースをかけて味付けしています。

注文が入ってから炙るため、ピザソースの旨みとコーンの甘みが際立ち、弾ける食感がクセになるメニューです☆

あわび出汁肝ソース

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:一貫 180円(税込)

生きたままボイルをすることで鮮度を保ち、身を柔らかくしたアワビを甘辛い特製の煮詰めタレで味付けした「あわび出汁肝ソース」

ソースに使う肝は、1つずつ丁寧に取って蒸し上げることで旨みを閉じ込め、ペースト状にしています。

特製の醤油タレなどを加えた出汁肝ソースは、ほどよい苦みに仕上げられており、噛むほどに感じるアワビの旨みと相性抜群です!

手の込んだ味付けやソース作りの工程を自社セントラルキッチンで行うため、高級なアワビがリーズナブルな価格で提供されています。

極上かに玉手箱

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:990円(税込) ※お持ち帰り不可

※かに棒肉・かに身・いくら・かにみそ

「極上かに」フェアの期間中、「極みの逸品シリーズ」に「極上かに玉手箱」が登場。

「極みの逸品シリーズ」は、人気の高級食材などを使い、味にも見た目にもこだわったメニューをリーズナブルな価格で提供するシリーズです。

「極上かに玉手箱」はカニの甲羅に、風味豊かな丸ズワイガニの棒肉と旨みの強い本ズワイガニのフレーク、シャリを隙間なく並べた食べ応えある一皿。

トッピングにはプチっとした食感と溢れ出るコクが特徴のイクラと、濃厚な旨みのカニ味噌を添え、カニ好きにはたまらない最後の一口までカニ尽くしの贅沢な一品です!

無添蔵「春の徳島・鳴門」フェア

期間:2024年3月22日(金)より期間限定

関西で4店舗を展開するくら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、「春の徳島・鳴門」フェアを開催。

徳島・鳴門で育った海の幸を楽しめる商品が、続々と登場します。

徳島・鳴門の味覚盛り合わせ

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:980円(税込) ※お持ち帰り不可

甘鯛やアシアカエビなどの豪華食材を盛り合わせた「徳島・鳴門の味覚盛り合わせ」

【徳島県産】天然あぶり甘鯛は皮目を炙ることで旨みをさらに引き出し、【徳島県産】天然あしあかえびは水揚げ後すぐに凍結させることで鮮度を保っているから、本来の上品な甘みを味わえます☆

※【徳島県産】天然はりいか・天然うず華真鯛・天然うず華はまち・【徳島県産】天然あぶり甘鯛・【徳島県産】天然あしあかえび

【徳島県産】天然あぶり甘鯛

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:440円(税込)

高級魚としても有名な甘鯛を使った「天然あぶり甘鯛」

1匹ずつ釣りあげられたもののみを厳選し、丁寧に締め処理をしているので鮮度抜群です。

また、皮目を炙ることで甘みと旨みをさらに引き立てています!

【徳島県産】天然あしあかえび

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:一貫 440円(税込)

徳島県の冬の「プライドフィッシュ」であるアシアカエビは、足がきれいな赤色をしていることか「足赤(アシアカ)」と呼ばれています。

国内有数の水揚げ量を誇り、漁獲後すぐに凍結するため鮮度は抜群。

アシアカエビの上品な甘みを堪能できるメニューです。

【徳島県産】天然はりいか

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:390円(税込)

一般的にコウイカとして知られているハリイカは、産卵に備え成熟する冬から春先が旬の一つ。

この時期に味わえるハリイカは、肉厚な身質による歯応えと甘みが格別です☆

天然うず華真鯛 押し寿司

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:390円(税込)

「天然うず華真鯛 押し寿司」は、鳴門海峡で一本釣りされた真鯛のみを厳選して使用。

鳴門海峡の激しい潮流の中で育った真鯛は、引き締まった身質による歯応えと甘みが抜群です。

シャリには胡麻と大葉を混ぜ、大葉の爽やかな香りと真鯛の甘みがぎゅっと詰まった押し寿司にしています!

阿波尾鶏 とり天ぶっかけうどん

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:680円(税込) ※お持ち帰り不可

くら寿司特製のうどんつゆを使用したぶっかけうどんに、徳島県の特産でもある阿波尾鶏の天ぷらをトッピング。

阿波尾鶏を柔らかくし、素材そのものの味を楽しめるよう、塩麹のみでシンプルに味付けしています。

注文が入ってから揚げるため、外はサクサク、中はふんわり・ぷりっとした食感です!

トッピングの大根おろしや徳島県産のすだちを使えば、さっぱりした後味でいただけます☆

鳴門金時ソフト

販売期間:2024年3月22日(金)〜3月31日(日)

価格:330円(税込) ※お持ち帰り不可

※数量限定、はちみつ使用

黄金色になるように、採れた時期によって素揚げの温度を調整している「鳴門金時ソフト」

生乳60%のソフトクリームを使用しており、生乳のコクと鳴門金時の甘さは相性抜群です。

土台に敷き詰めたチョコフレークはザクザクとした食感で、最後まで飽きないおいしさ!

黒ゴマとはちみつのトッピングがアクセントになっています。

春のお祝いごとにもぴったりな、贅沢メニューで「極上かに」を味わい尽くせる期間限定フェア。

くら寿司の「極上かに」フェアは、2024年3月22日より期間限定で開催です!

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

