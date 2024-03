Google傘下のウェアラブルデバイスメーカー・Fitbitのモバイルアプリに、Googleの生成AIであるGeminiを元にした健康アドバイス機能を追加すると、Googleが発表しました。Google shares 4 updates on generative AI in healthcarehttps://blog.google/technology/health/google-generative-ai-healthcare/

3 ways Google is integrating health equity into AIhttps://blog.google/technology/health/google-ai-health-equity/Fitbit Labs, powered by new Personal Health LLM, coming this yearhttps://9to5google.com/2024/03/19/fitbit-labs-personal-health-llm/Fitbit Using Google Gemini for New AI That Could Become Your Fitness Coach | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/fitbit-using-google-gemini-for-new-ai-that-could-become-your-fitness-coachGoogleは2024年3月19日のイベント・The Check Up with Google Healthで、GeminiをベースとしたFitbit向け大規模言語モデル(LLM)の「Personal Health LLM」を発表しました。このAI機能は、ユーザーデータから実用的なメッセージとガイダンスを生成するチャットボットで、Fitbitデータに関する質問を自然な会話形式で行うことができるというものです。生成するアドバイスは、健康データや目標としている運動量に基づいてユーザーが自分でカスタマイズすることが可能で、一例として「昨晩の睡眠時間に基づいた運動メニューの提案」といった使い方が挙げられています。Googleのエンジニアリングおよび研究担当ヴァイスプレジデントのヨッシ・マティアス氏は「このモデルは、個人の健康やフィットネスの目標に基づいてカスタマイズできる、実用的なメッセージやガイダンスなどのパーソナライズされたコーチング機能を提供するために調整されています。例えば、このモデルは睡眠パターンと睡眠の質の変化を分析し、それらの洞察に基づいてワークアウトの強度を変更する方法に関する推奨事項を提案できるでしょう」と話しました。この機能は、Fitbit Premiumに加入した有料ユーザーが使えるFitbitアプリの「Fitbit Labs」を通じて提供されるもので、サービス開始は2024年の後半に予定されています。Googleによると、今回発表されたような医療向けに調整されたGeminiモデルは、アメリカの医師免許試験(USMLE)を用いたベンチマークと、医療に関する質疑応答を収録した映像データセット「MedVidQA」でのテストで91.1%という高いパフォーマンスを示したとのこと。発表イベントの中で、Googleの最高保健責任者のカレン・デサルボ氏は「AIを使わない医師は、AIを使う医師に取って代わられることでしょう」と話しました。医療AIを開発する上で、Googleは特に人種や性別間の公平性を重視しています。2024年3月18日にプレプリントサーバー・arXivに掲載した論文でGoogleは、LLMが生成したバイアスを人間が評価するための方法論と、バイアスを検出するための敵対的テストデータセット7つを収録した「EquityMedQA」を発表しました。また、格差を悪化させる可能性のあるAIモデルの導入を防ぐことを目的としたフレームワークである「Health Equity Assessment of Machine Learning performance(HEAL)」や、さまざまな肌の色に対応した画像データセットの「Skin Condition Image Network(SCIN)」の開発にも力を入れています。Google Healthの最高健康公平責任者のアイヴァー・ホーン氏は声明で、「私たちはこの取り組みの初期段階にありますが、変化をもたらすことに全力で取り組んでいます。私たちはパートナーと協力し、学んだことを共有することが、出自や住んでいる場所に関係なくすべての人にとってより健康な未来を築くのに役立つと信じています」と述べました。