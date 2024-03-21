W杯予選3連勝なるか…北朝鮮と戦う日本代表の採点受付中
[3.21 W杯アジア2次予選第3節 日本-北朝鮮 国立]
日本代表は21日、W杯アジア2次予選第3節で北朝鮮代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
北朝鮮はFIFAランキング114位(日本は18位)。過去の通算対戦成績は日本の8勝4分7敗(19得点14失点)となっている。W杯予選3連勝を懸けた一戦で、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 23 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 15 町田浩樹
DF 21 伊藤洋輝
DF 2 菅原由勢
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 17 田中碧
MF 10 堂安律
FW 11 前田大然
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 1 前川黛也
GK 12 大迫敬介
DF 22 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 14 橋岡大樹
MF 6 遠藤航
MF 7 川村拓夢
MF 13 中村敬斗
MF 20 久保建英
FW 18 浅野拓磨
FW 19 小川航基
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は21日、W杯アジア2次予選第3節で北朝鮮代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 23 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 15 町田浩樹
DF 21 伊藤洋輝
DF 2 菅原由勢
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 17 田中碧
MF 10 堂安律
FW 11 前田大然
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 1 前川黛也
GK 12 大迫敬介
DF 22 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 14 橋岡大樹
MF 6 遠藤航
MF 7 川村拓夢
MF 13 中村敬斗
MF 20 久保建英
FW 18 浅野拓磨
FW 19 小川航基
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!