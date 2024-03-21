[3.21 W杯アジア2次予選第3節 日本-北朝鮮 国立]

　日本代表は21日、W杯アジア2次予選第3節で北朝鮮代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　北朝鮮はFIFAランキング114位(日本は18位)。過去の通算対戦成績は日本の8勝4分7敗(19得点14失点)となっている。W杯予選3連勝を懸けた一戦で、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 23 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉(Cap)

DF 15 町田浩樹

DF 21 伊藤洋輝

DF 2 菅原由勢

MF 8 南野拓実

MF 5 守田英正

MF 17 田中碧

MF 10 堂安律

FW 11 前田大然

FW 9 上田綺世

▼控え

GK 1 前川黛也

GK 12 大迫敬介

DF 22 長友佑都

DF 3 谷口彰悟

DF 16 渡辺剛

DF 14 橋岡大樹

MF 6 遠藤航

MF 7 川村拓夢

MF 13 中村敬斗

MF 20 久保建英

FW 18 浅野拓磨

FW 19 小川航基

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!