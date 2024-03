【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■柳沢亮太(SUPER BEAVER)提供曲「だからね」を含む全収録内容も発表

4月10日にリリースされる生田絵梨花の1st EP『capriccioso』(カプリチョーソ)の全収録内容とジャケット絵柄が発表された。

EPの収録楽曲は全7曲。リード曲「Laundry」の他、自身が初めて制作した「No one compares」、楽し気なサウンドが印象的なライブチューン「I’m gonna beat you!!」という、生田自身が作詞作曲を手掛けた楽曲を3曲収録。さらに、柳沢亮太(SUPER BEAVER)による提供楽曲「だからね」が収録される。生田はかねてからライブに足を運ぶなど、SUPER BEAVERの音楽に背中を押されてきたという。

また、生田がミュージシャンとして影響を受けた藤井風の「ガーデン」のカバーの他、2023年のライブでも披露したIVEの「ELEVEN -Japanese ver.-」、楽曲のもつメッセージに強い共感を得たという森山直太朗の「花」も収録される。ジャケット絵柄では宙に浮くピアノの鍵盤と戯れる生田が、タイトルどおりまさに“気ままに” “気まぐれに”音楽を楽しんでいる様子を見ることができる。

リリース記念イベントの追加開催も決定。まるで家にいるように、くつろいでピアノ弾き語りライブを間近で堪能できるプレミアムなライブ『気まぐれdaladaLive』、リリースを一緒に祝うオンライン配信『”capriccioso”に餃子を作って乾杯! RELEASE AFTER PARTY!』とそれぞれ見逃せない内容となっている。1st EP『capriccioso』の購入者に各CDショップにて配布されるリリース記念イベント参加抽選チラシから、どちらかのイベントを選んで応募することができる。

さらに、3月23日には初めてのTikTok LIVEを実施。ピアノ弾き語りライブを披露する。EPの中から「No one compares」を4月3日に先行配信することも決定。様々な表情を見せる作品の全貌が明らかになるのを楽しみに待とう。

リリース情報

2024.03.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Laundry」

2024.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No one compares」

2024.04.10 ON SALE

EP『capriccioso』

<全形態共通収録曲>

01.Laundry

02.No one compares

03.I’m gonna beat you!!

04.だからね(Song by 柳沢亮太(SUPER BEAVER))

05.ELEVEN -Japanese ver.-(Original Artist:IVE)

06.ガーデン(Original Artist:藤井風)

07.花(Original Artist:森山直太朗)

08.Laundry (instrumental)

09.No one compares (instrumental)

10.I’m gonna beat you!! (instrumental)

11.だからね (instrumental)

12.ELEVEN -Japanese ver.-(instrumental)

13.花 (instrumental)



生田絵梨花 OFFICIAL SITE

https://erikaikuta.jp

柳沢亮太(SUPER BEAVER)&生田絵梨花

[初回生産限定盤A/CD+BD+アートワークフォトブック]

[初回生産限定盤B/CD+BD+ライブフォトブック]

[通常盤初回仕様/CD]