ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ãæ·Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤¶¤ï¡Ö°ìÊ¿¤µ¤óÉÔ¾Í»ö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´ë²è¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ê£²£±Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÃæ·Ñ¡Ö£Í£Ì£Â¥½¥¦¥ë¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£´¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤ò½ä¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ç¤Ï»ëÄ°»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¡£Àµ²ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÁªÂò»è¤´¤È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÜÎ¨¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾è»»¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¿Íµ¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥º¡×¤Î¤è¤¦¤ËÁªÂò»è¤ËÇÜÎ¨¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼Åù¤ÎÅêÉ¼¼°¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ë¤Ï¡Ö°ìÊ¿¤µ¤óÉÔ¾Í»ö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´ë²è¤ÏÁð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Åê¹Æ¡£Â¾¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡ÖÆ±¤¸¤³¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶õµ¤ÆÉ¤á¤Ê¤¹¤®¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤È»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë°ãË¡ÅÒÇî¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÍýÍ³¤ËÂçÃ«¤ÎÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£