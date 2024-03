老舗京菓匠「七條甘春堂」から、ポケモンをモチーフにした京菓子の第3弾「ポケモン京菓子 春」が2024年3月31日(日)より登場!

春の行事とともに連想される、ピカチュウや、コイキング、シェイミ、ポニータなどを表現した京菓子3種類が販売されます。

七條甘春堂「ポケモン京菓子 春」

店頭発売日:2024年3月31日(日)

オンライン先行発売日:2024年3月25日(月)※「ポケモン麩焼き 春(3枚入り)」と「ポケモン羊かん 春」のみ

取扱店舗:七條甘春堂 京都本店、北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店

京菓子は、伝統を守りつつ季節の移り変わりや流行した和歌や絵画など、その時代の文化を取り入れて進化を続けています。

1865年創業の「京菓匠 七條甘春堂」では京菓子の世界を、子どもにも大人にももっと身近に楽しんでほしいという思いから、ポケモンを題材に新しい京菓子をつくっています。

今回は“ポケモン京菓子”第3弾として、春の行事とともに、そこから連想されるポケモンを京菓子で表現。

華やかな春の季節を感じられる京菓子を楽しめます☆

【事前抽選販売】ポケモン上生菓子 春(4個入り)

価格:2,916円(税込)

販売方法:事前抽選販売のみ

店頭受取:京都本店・北千住マルイ店

四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現する上生菓子で、ピカチュウ・コイキング・シェイミ(ランドフォルム)・オドリドリ(まいまいスタイル)を表現しています。

七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしています。

※事前抽選にて当選された方のみ購入が可能です

※日持ちの短い商品のため、2024年3月31日(日)・4月3日(水)・4月13日(土)の3日間限定販売です。また、在庫数にも限りがあります

※購入は1人1点限りとなります

事前抽選販売について

抽選日程:2024年3月21日(木)12:00〜2024年3月24日(日)23:59

購入・お渡し日程:

・第1販売日:2024年3月31日(日)

・第2販売日:2024年4月3日(水)

・第3販売日:2024年4月13日(土)

京都本店と北千住マルイ店にて、“ポケモン上生菓子 春” を事前抽選販売。

1日の製造数に限りがあるため、3日に分け、抽選販売にて提供されます。

当選者は京都本店・北千住マルイ店のいずれかに来店して、購入ができます。

※抽選に当選された方のみ、抽選申込時に選択された店舗へ来店できます。当選者は必ず“ポケモン上生菓子 春”を購入できます

※“ポケモン上生菓子 春” は日持ちが短く、上記3日程のみの販売となります。“ポケモン麩焼き 春”、“ポケモン羊かん 春”は販売開始日から一般販売されます

※1人1点限りとなります

※抽選販売申込サイトから希望の店舗、日程を選択して申し込みできます。なお、日程は複数選択できますが、当選は1日程のみとなります

※申込み完了後、フォームに登録されたメールアドレスに【抽選販売申込完了メール】が届きます

※抽選結果は3月25日(月)より順次、当選・落選いずれにおいても登録されたメールアドレスに送られます

※【購入抽選申込完了メール】、または【抽選結果メール】が届かない場合は info@7jyo-kansyundo.co.jpまで問い合わせください

※当選者は抽選結果メールに記載された店舗・日程に来店ください

※来店の際には必ず当選メールに記載のQRコードを提示ください

※購入時に、本人確認を行う場合があります

※当選権(当選QRコード等)の交換・転売・譲渡等の行為は固く禁じます。不正が確認された場合、来店ができません

※QRコード1つにつき、本人のみ1回限り有効です

※QR コードの紛失、盗難等いかなる場合でも、再発行はできません

※公共交通機関の遅れなど、いかなる場合においても当選店舗・日程以外に来店の方は購入できません

※抽選販売申込フォームに入力された個人情報は、厳格に管理した上で、利用終了後に破棄されます。フォームへの送信をもって、個人情報の収集目的に、同意したものとみなされます

※当選者が18歳未満の未成年の場合は、保護者の方が同意の上、申込みください

ポケモン麩焼き 春(3枚入り)

価格:1,728円(税込)

販売方法:店頭販売・オンライン先行販売

ピカチュウ・ポニータ・コイキングと春の京の風景や行事を表現した麩焼き煎餅。

麩焼き煎餅とは、もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅のことです。

絵は職人の手でていねいに描かれています。

ポケモン羊かん 春

価格:2,484円(税込)

販売方法:店頭販売・オンライン先行販売

春の代名詞である桜の花をイメージした羊かん。

練り羊羹のベースに、関西の桜餅の特徴である道明寺を層で重ね、その上に羊羹でできたピカチュウとチェリム(ポジフォルム)が並んでいます。

上生菓子、麩焼き煎餅、羊かんでポケモンを表現した京菓子の第三弾。

七條甘春堂の「ポケモン京菓子 春」は、2024年3月25日(月)からオンライン先行、2024年3月31日(日)から店頭にて販売開始です☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

