ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

エンターテイナーが間近で繰り広げるユニバーサル・スタジオならではのアクション演出と、幅40メートルを超える巨大スクリーンに映し出される3D映像、臨場感あふれる音響・照明・水しぶきやスモークなどの特殊エフェクトの融合により、圧倒的な没入感を楽しめるシアター型ライブ・エンターテイメントです。

今回は、そんな『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』のグッズ・お土産を紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』グッズ・お土産

販売開始日:2024年3月19日(火)

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・スーベニアなど

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、日本のみならず世界中のファンを熱狂させている『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』は、パーク史上初の『名探偵コナン』をテーマとしたレギュラーアトラクション。

大人気キャラクターの「怪盗キッド」や「安室透」の登場で五感がフルに刺激され、未体験の迫力に超興奮できます。

今回は、そんな『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』のグッズ・お土産を紹介していきます。

江戸川コナングッズ

パークを楽しむコナンをモチーフにしたグッズ。

ジョーズのファッショングラスを身につけています。

カチューシャについているマスコットは時計型麻酔銃を構えている勇ましいポーズで登場!

怪盗キッドグッズ

パークを楽しむ怪盗キッドをモチーフにしたグッズ。

カチューシャのシルクハットの中には恐竜が!

ぬいぐるみとカチューシャで造形の違いも楽しめます。

安室透グッズ

パークを楽しむ安室をモチーフにしたグッズ。

ジョーズのキャップを被ってパークを満喫!

ドリンクとスマホを手に持っています。

また、「ポアロ」をモチーフにしたグッズもラインナップ。

エプロンやバッグ、そしてナポリタンソースなどが登場。

バッグの内ポケットには安室のスマートフォンがプリントされているこだわりのデザインです。

工藤新一&毛利蘭グッズ

パークを楽しんでいる新一と蘭をモチーフにしたグッズ。

お揃いのジョーズのカチューシャもかわいい!

犯人グッズ

犯人モチーフのぬいぐるみ。

立たせたり、好きなポーズで飾ることができます。

腕時計型麻酔銃

コナンのマストアイテム、腕時計型麻酔銃がバージョンアップして登場!

スイッチを押すと照準スクリーンが出てきます。

※麻酔機能はありません

コレクタブルグッズ

集めて楽しいコレクタブルグッズも登場。

パークを楽しむコナンたちをかわいく立体化したフィギュアコレクションや、

作中に出てくる小物をモチーフにしたコレクションキーチェーンも。

このほかにも、Tシャツや、

「毛利探偵事務所」モチーフのプラッシュセットなど様々なアイテムがラインナップされています。

アトラクションを体験後にそのまま入店できる「ユニバーサル・スタジオ・スーベニア」で販売されるグッズ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新アトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』グッズ・お土産の紹介でした。

怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 怪盗キッドや安室透も登場する臨場感たっぷりのシアター型ライブ・エンターテイメント!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』 続きを見る

原作/青山剛昌「名探偵コナン」小学館「週刊少年サンデー」連載中

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パークを楽しむコナン・安室・怪盗キッド!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.