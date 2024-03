Red Velvet ウェンディ、2ndミニアルバム「Wish You Hell」を発売“リスナーに自由を感じてほしい”

Red Velvetのウェンディが、2ndミニアルバム「Wish You Hell」でカムバックした。3月12日に発売されたニューアルバムには、同名のタイトル曲をはじめ、多彩な6曲が収録された。ウェンディの圧倒的な歌唱力と多彩な音楽世界に触れることができ、全世界の音楽ファンから好反応を得ている。

ウェンディ:もうこんなに時間が経ったというのが信じられないです。私の1stソロアルバム「Like Water」とはまた違って、今回は多くの方々に自由とポジティブなエネルギーを届けるため、「Wish You Hell」というアルバムで帰ってきましたので、思いっきり楽しんでいただければと思います。ウェンディ:「Wish You Hell」は、多くの人々が望むものに合わせて生きてきた過去の自分に別れを告げ、真の自分の姿を探していく過程を盛り込んだ楽曲です。生きていく中で似たような経験をした方々がいらっしゃったら、私の楽曲とボーカルを通じて少しでも自由を感じて欲しいです。ウェンディ:楽曲のメッセージに合わせて、以前とは変わった“私”を表現しました。ミュージカルのような多彩な構成とともに、ポジティブで自由な姿が共存するウェンディの魅力を確認することができます。そして、コーラスで「Wish You Hell」という歌詞に合わせて涙を流す姿を表現したポイントダンスがあります。ウェンディ:全てのアーティストの方々がそうだと思いますが、1から10まで全てに気を使い、会社とも話をたくさんしました。アルバムのコンセプトから始まって、私が伝えたいメッセージを一番先に決めました。その次に音楽、ビジュアル、ジャケット、ミュージックビデオなどにも私の意見をたくさん出しました。ウェンディ:「Wish You Well」です。全ての方々がいつも元気で幸せだったら嬉しいです。ウェンディ:REDプロダクションと意見を交わし、合わせていきながら作業しました。今回のアルバムを通じて私が伝えたい雰囲気をたくさん説明し、プロダクションの方でもコンセプトを全て正確に把握してくださり、その中でウェンディを完成させてくださいました。ウェンディ:「WENDY's POV」を本当に気楽な雰囲気で撮りたいとアイディアを出しました。絶対にやりたかったスタイルの撮影だったので、様々な映像の参考資料もお見せしましたし、私が最近買ったマイクでライブもできてよかったです。ミュージックビデオは「Like Water」の時にご一緒したイ・レギョン監督、カメラ監督のユン・インモさんとまた一緒に作ることができて、とても楽しい撮影でした。ウェンディ:多くの方々に良いエネルギーを与えて、私と一緒に過ごす方々と楽しく活動することです!ウェンディ:いつも待っていただいて、たくさんの応援と愛を送ってくださってありがとうございます!! ReVeluv(Red Velvetのファン)がいるからこそ、私がここにいられて幸せに歌も歌えます。久しぶりにリリースした私の2ndミニアルバムをたくさん聞いてくださったら嬉しいです。いつも元気で幸せに過ごしましょうね。愛しています!