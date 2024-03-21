¾®¤µ¤á¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡¡ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¡È¤³¤È¤·¤ÏÉÑÈ¯¡É¡ÖÄ¹»þ´ÖÍÉ¤ì¤¿¡×
21ÆüÄ«¡¢°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤Î¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ëµ¯¤¤¿º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
21ÆüÄ«¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤òÅÁ¤¨¤ëÂ®Êó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ñ¾ë¡¦¾ïÁí»Ô¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£
º¸¾å¤Î»þ·×¤¬¸áÁ°9»þ8Ê¬48ÉÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£
ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·²èÌÌÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£
¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¡£
ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¡¢Å·°æ¤«¤é¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤ä¡¢²èÌÌ±¦¤Ë±Ç¤ë¶À¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿Ì¸»ÃÏ¤Ï°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.3¡£
ºÇ¤â¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤È¤Ê¤ë¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²Ã¿Ü»Ô¡£
»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Å·°æ¤«¤éÉôÉÊ¤¬Íî²¼¤¹¤ëÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£
²Ã¿Ü»ÔÎ©ËÌÀîÊÕÃæ³Ø¹»¡¦°æ¾åÂÙÂ§¶µÆ¬¡ÖµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¬¤³¤³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¶µ°÷¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÍî¤Ã¤³¤Á¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸ÅÌ¤ËÈï³²¤¬¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÏÃóÎØ¾ì¤Î¥¿¥¤¥ë¤¬剝¤¬¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¡Ö¥É¥ó¥Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤Î¤¾¤¤¤¿¤éÊÉÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ê´¡¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤±¤¬¤¬¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¤â¤¦1¤Ä¤¬¡¢ÆÊÌÚ¡¦²¼Ìî»Ô¡£
¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¿¦°÷¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÃÏ¿Ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥É¥ó¥Ã¤È¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥°¥é¥°¥é¥°¥é¤Ç¡¢·ë¹½Ä¹¤¤»þ´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê²È¶ñ¤Ê¤É¤ò¡Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¡×
²¼Ìî»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ·°æ¤ÎÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¤¬Ê£¿ôËçÍî²¼¤¹¤ëÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£
²¼Ìî»ÔÎ©¹ñÊ¬»û¾®³Ø¹»¡¦ÀîÅç·¼¶µÆ¬¡Ö¡ÊÃÏ¿Ì¤Ï¡Ë1»þ´ÖÌÜ¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦Á°¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÀ¸ÅÌ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿?¡ËÆü¤´¤íÈòÆñ·±Îý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¹¬¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±Æ¶Á¤Ï¡¢Å´Æ»¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¾å±Û¿·´´Àþ¤Ê¤É¤¬°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡£
¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑµÒ¡Ö¡Ê»Å»öÀè¤Ç¡ËÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ¼«¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´ØÅì¤ÎÆâÎ¦Éô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëº£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¡£
¿Ì¸»ÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ÎºäÅì»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡Ö¤¹¤´¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¡ØÉ÷¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£ÅÅµ¤¡¢ÄäÅÅ1²ó¤·¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ø¥É¥¹¥ó¡Ù¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£·ë¹½¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ä¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï3·î¡¢ÀéÍÕ¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀìÌç²È¤Ïº£¸å¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÅìµþÂç³ØÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê¡¦³Þ¸¶½ç»°Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÖÀéÍÕ¸©ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤Î°ì¤Ä¤Î°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤âµ¯¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢º£²óµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï¼óÅÔ·÷Ä¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤á¤ÎÃÏ¿Ì¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
º£¸å¡¢Ìó70%¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢21ÆüÄ«¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï...¡£
ÅìµþÂç³ØÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê¡¦³Þ¸¶½ç»°Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ö¿ÌÅÙ¤¬5¼å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÈï³²¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤µ¤¬¾¯¤·¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¼¤µ46Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Æâ³ÕÉÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÈï³²ÁÛÄê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç2Ëü3000¿Í¡£
Á´²õ¡¦¾Æ¼º¤¹¤ë·úÊª¤ÏºÇÂç¤Ç61ËüÅï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ï¸µÆü¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.6¤ÎÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï21ÆüÄ«¤ÎÃÏ¿Ì¤ò´Þ¤á¤Æ19²óÌÜ¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê¡¦³Þ¸¶½ç»°Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Öº£²ó¤Î°ñ¾ë¸©¤ÎÃÏ¿Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀéÍÕ¤ÎÃÏ¿Ì¡£¤³¤È¤·¤Ï³ä¤ÈÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¡¦¿¹Î´»ÖÄ¹´±¡Ö¤¤ç¤¦¤â°ñ¾ë¸©ÆîÉôÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÃÏÀª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÆüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ5¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£