【その他の画像・動画を元記事で見る】

■授賞式では、imase、TOMOOがアワードアクトとして圧巻のパフォーマンスを披露

J-WAVEが音楽賞授賞式『SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』を、3月20日にBillboard Live TOKYOで開催した。

2023年、8年ぶりとなる復活開催を果たしたJ-WAVEオリジナル音楽賞と授賞セレモニー『SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』。授賞式では、その年のチャートを盛り上げた国内外のノミネートアーティストから6組の受賞アーティストが発表された。

2023年の年間チャート1位を獲得したアーティストに贈られる「BEST SONG OF 2023」はNewJeans「Ditto」が受賞。

日本で話題となったライブや、ステージパフォーマンスが印象的だった、国内・海外アーティストを表彰する「BEST PERFORMANCE OF 2023」は、sumika(国内)とマネスキン(海外)が受賞。

インターネットやSNSを中心に話題となり、東京を騒がせたアーティストを表彰する「BEST BUZZ OF 2023」はimaseが受賞。

そして、J-WAVEが注目するアーティスト「SONAR TRAX」のなかから、2024年さらなる活躍が期待される注目のニューアーティストを表彰する「BEST SONAR TRAX OF 2023」はTOMOO、2023年のTOKIO HOT 100 年間チャートのなかから、J-WAVEの番組制作にかかわる全ディレクターが投票し決定する「DIRECTORS’CHOICE OF 2023」は、「BEST SONG OF 2023」も受賞したNewJeans「Ditto」に贈られた。

さらに、今年はJ-WAVE開局35周年ということで、J-WAVEとともに歩んできたミュージシャンに贈る音楽功労賞「J-WAVE 35th ANNIVERSARY AWARD」も用意され、東京スカパラダイスオーケストラが受賞した。

授賞式では、東京スカパラダイスオーケストラ、sumika、imase、TOMOOが登壇し、受賞スピーチを披露。

NewJeans、マネスキンが受賞の喜びを語るコメント映像も紹介された他、imase、TOMOOがアワードアクトとして圧巻のパフォーマンスを披露し、授賞式を盛り上げた。

また、第二部の『35th Anniversary Special Show Case Live』では、東京スカパラダイスオーケストラがスペシャルライブパフォーマンスを披露した。

『SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』の模様は、3月24日13時から放送される『SAISON CARD TOKIO HOT 100』内で紹介される。

PHOTO BY 荒金大介

※メイン写真は「BEST BUZZ OF 2023」を受賞したimase

<セットリスト>

■imase

01. NIGHT DANCER

02. ミッドナイトガール

■TOMOO

01.Super Ball

■東京スカパラダイスオーケストラ

01.SE (るろうの形代)

02. Walkin’

03. スキャラバン

04. The Last Ninja

05. Wild Cat

06. La Noche

07. White Light

08. Paradise Has No Border

09. 君と僕

10. 倒れないドミノ

11. Pf~水琴窟 -SUIKINKUTSU-

12. Dale Dale! ~ダレ・ダレ!~

13. DOWN BEAT STOMP

番組情報

J-WAVE(81.3FM)『SAISON CARD TOKIO HOT 100』

毎週日曜13:00~16:54

ナビゲーター:クリス・ペプラー

※『J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』の模様は3月24日に放送

『SAISON CARD TOKIO HOT 100』番組サイト

http://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

『J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD』公式サイト

https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tokioaward2024