ËÌÄ«Á¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÂç±þ±çÃÄ¶î¤±ÉÕ¤±À¼±ç¡¡¡ÖÂÇ¤ÁÇË¤ì°ÎÂç¤Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡ª¡×¤Î²£ÃÇËë
¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î21Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¡¦Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅ¨¹ñ¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÆÍÇË¤¹¤ë2¼¡Í½Áª¤ÎBÁÈ¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥ê¥¢¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ2¾¡0ÇÔ¡£3·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥·¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì1¾¡1ÇÔ¤ÎËÌÄ«Á¯¤È2Ï¢Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ÁªÁ´ÂÎ¤Ç¤Î3»î¹çÌÜ¤Ë¤Ê¤ë½éÀï¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¤¡¢26Æü¤Ë¤ÏÊ¿¾í¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ì³Ñ¤ò¿Ø¼è¤ëËÌÄ«Á¯¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÌó1»þ´ÖÁ°¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Æ¡¡Ä«Á¯¡ª¡×¡ÖÂÇ¤ÁÇË¤ì°ÎÂç¤Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë