兵庫県淡路島のアニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、学生を対象に、全アトラクション1日遊び放題となるフリーパスをお得に購入できる「スチューデントパス」を2024年3月23日(土)から期間限定で販売!

通常15,100円のフリーパスを53%OFFの7,000円で購入することができます☆

ニジゲンノモリ「スチューデントパス」

価格:7,000円(税込)

販売期間:2024年3月23日(土)〜2024年4月26日(金)

対象:中学生、高校生、大学生、専門学生(現地にて学生証を提示)

アトラクション:

ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たちゴジラ迎撃作戦 〜国立ゴジラ淡路島研究センター〜※「体内監視コース」「体表監視コース」のジップラインについては、身長120cm以上、体重25kg〜110kg未満の方が対象となりますNARUTO&BORUTO 忍里クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク※「アッパレ!戦国大冒険!」もののけニンジャコース、足軽コース、侍大将コースについては、身長120cm以上、体重25kg〜110kg未満の方が対象となります

ニジゲンノモリは、学生限定で、全アトラクション1日遊び放題となるフリーパスをお得に購入できる「スチューデントパス」を期間限定で販売!

通常15,100円のフリーパスを53%OFFの7,000円で購入することができます。

『クレヨンしんちゃん』をはじめ、『ナルト』や『ゴジラ』、『ドラゴンクエスト』のすべてのアトラクションが対象。

春休みに、最高な仲間たちと一緒に誰もが大好きな“ニジゲン”の世界で思い出作りを満喫できます☆

学生限定で、通常15,100円のフリーパスが53%OFFの7,000円に。

ニジゲンノモリの「スチューデントパス」は、2024年3月23日(土)から4月26日(金)までの期間限定で販売されます☆

