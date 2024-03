2022年の再結成以来、精力的な活動を続けるDOPING PANDAと、1998年の結成以降、止まることなくシーンを走り続けてきているthe band apartが、2024年6月12日にスプリットEP『MELLOW FELLOW』をリリースすることが発表となった。スプリットEPに冠された『MELLOW FELLOW』は遡る22年前の2002年、下北沢SHELTERで開催されたDOPING PANDAとthe band apartによる共同イベントのタイトルだ。2023年には<mellow fellow>名義の共同イベントが名古屋 CLUB QUATTROと東京 EX THEATER ROPPONGIの2ヵ所で復活し、話題を呼んだ。

■スプリットEP『MELLOW FELLOW』

2024年6月12日(水)発売

【完全生産限定盤 (CD+BD)】

SRCL-12905〜6¥2,500円(+税)

収録内容:後日発表

予約リンク:https://dopingpanda.lnk.to/20240612_MELLOWFELLOW_CD

●購入者特典

・楽天ブックス:オリジナル缶バッジ

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・セブンネットショッピング:オリジナルピック

・応援店:オリジナルステッカー

■<Doping Panda 2024 kickoff party>

06月15日(土) 東京・新代田FEVER

■<mugendai THE CARNIVAL 2024>

06月16日(日) 千葉・千葉LOOK

サブタイトル:CHIBA de one man show

※ワンマン公演

06月29日(土) 京都・京都磔磔

サブタイトル:KYOTO de one man show

※ワンマン公演

06月30日(日) 兵庫・神戸VARIT.

サブタイトル:KOBE de one man show

※ワンマン公演

07月06日(土) 宮城・仙台darwin

サブタイトル:SENDAI de one man show

※ワンマン公演

07月07日(日) 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2

サブタイトル:UTSUNOMIYA de one man show

※ワンマン公演

09月16日(月) 北海道・札幌PENNY LANE24

サブタイトル:後日発表

※ツーマン公演(対バン後日発表)

09月28日(土) 福岡・福岡BEAT STATION

サブタイトル:後日発表

※ツーマン公演(対バン後日発表)

10月05日(土) 愛知・CLUB QUATTRO

サブタイトル:後日発表

※ワンマン公演

10月14日(月・祝) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

サブタイトル:後日発表

※ワンマン公演

▼チケット

一般:5,500円(税込/+1 Drink代別)

オールスタンディング U-18:3,000円(税込/+1Drink代別)

※18歳以下対象、当日身分証確認有

デザインチケット:5,800円(税込/+1 Drink代別)

※デザインチケットはDOPAMANIA CLUB会員限定発売

【FC最速先行受付(抽選)】

受付期間:3月21日(木)21:00〜3月31日(日)23:59

https://dopingpanda.fanpla.jp/news/detail/23815

【オフィシャルHP先行受付(抽選)】

受付期間:4月17日(水)19:00〜4月29日(月)23:59

https://dopingpanda.com/

https://asiangothic.net/



◆DOPING PANDA オフィシャルサイト

◆the band apart オフィシャルサイト

スプリットEP『MELLOW FELLOW』は完全生産限定盤となり、購入者特典が発表されたほか、購入予約がスタートした。収録詳細等は後日アナウンスされる予定だ。また、DOPING PANDAは、2023年に開催したコンセプトツアー<mugendai THE CARNIVAL>を2024年も実施することを同時発表。6月16日の千葉LOOKを皮切りに、10月14日の東京 恵比寿LIQUIDROOMまで、4ヵ月をかけて全国ライブハウスを回る全9公演のツアーとなる。同ツアーは、ワンマン公演とツーマン公演が混在しており、各公演にサブタイトルが用意されている。9月以降の公演の詳細は後日発表される予定だ。なお、6月15日には、東京・新代田FEVERにて<Doping Panda 2024 kickoff party>と題して、EP『MELLOW FELLOW』のリリースパーティを行うことも決定。こちらは<mugendai THE CARNIVAL>とは異なる趣向でのライブとなるとのことだ。<mugendai THE CARNIVAL 2024>チケットのFC最速先行受付は本日3月21日より。