プラモアイドル・LINKL PLANET、ユニコーンガンダムを前に決意表明
プラモデルの楽しさを世界中に広めるために生まれたLINKL PLANETが、初のメジャーリリースシングル「Days of Birth」を3月20日にリリースした。
本作にはガンダムビルドシリーズ最新作『ガンダムビルドメタバース』EDテーマ、テレビ東京系ドラマ『量産型リコ -もう1人のプラモ女子の人生組み立て記-』EDテーマなどを収録。
3月20日にはダイバーシティ東京フェスティバル広場でリリースイベントを開催し、多くのファンを楽しませた。メンバーは“今後ますますプラモデルを世界に拡げていく役割を担う決意”を実物大ユニコーンガンダム立像の前で表明した。
写真◎中村功
「Days of Birth」
[ガンプラ付限定盤]
CD+Blu-ray+ガンプラ
※ガンプラ同梱BOX仕様
※「HG 1/144 ガンダムアメイジングバルバトスルプス［メタリック］」同梱
5,500円(10%税込)/5,000円(税抜)
SRML-1066
(c)創通・サンライズ
▲ガンプラ付限定盤ジャケット
[初回限定盤]
CD+Blu-ray+LPサイズジャケット
※LPサイズジャケット(30cm×30cm)仕様
3,000円(10％税込)/2,727円(税抜)
SRML-1064
(c)創通・サンライズ
▲初回限定盤ジャケット
[通常盤]
CD+ランダムトレカ(全9種)
1,800円(10%税込)/1,636円(税抜)
SRML-1068
(c)創通・サンライズ
▲通常盤ジャケット
▲通常盤バックジャケット
収録内容
[CD] ※全形態共通
01.Days of Birth
(アニメ『ガンダムビルドメタバース』EDテーマ)
作詞：藤原優樹 作曲：横地健太 編曲：高橋修平
02. Part to Part
(ドラマ『量産型リコ -もう1人のプラモ女子の人生組み立て記-』EDテーマ)
作詞・作曲・編曲：山口勇人
03. Te to Te
(「静岡市プラモデル化計画」オフィシャルサポーターソング)
作詞：barbora＆gitai 作曲：大野裕一＆gitai 編曲：大野裕一
04. HAPPY LINKL PLANET
作詞・作曲・編曲：トミタカズキ
[Blu-ray] ※[初回限定盤] [ガンプラ付限定盤]のみ／187min.
01. “Plastic+” Music Video
02. “Tokyo Plastic” Music Video
03. “PLAMO NIGHT” Music Video
04. “Part to Part” Music Video
05. “Days of Birth” Music Video
06. “Days of Birth” Performance Movie
07. “Te to Te” Music Video
08. “HAPPY LINKL PLANET” Music Video
09. “LINKL PLANET 1st LIVE ツクッテクミタテテ” Live Movie
10. “Change myself and sing” Documentary Video
▶CDのご注文はコチラ https://lnk.to/SRML-1068
【店舗別オリジナル特典(対象店舗／特典内容)】
[『ガンダムビルドメタバース』版権イラスト使用]
A-on STORE：クリアジャケット
[アーティスト写真使用]
セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー
楽天ブックス：缶バッジ
拠点店共通特典：複製サイン入り2L判ブロマイド
[CDジャケットデザイン使用]
Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別）