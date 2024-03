プラモデルの楽しさを世界中に広めるために生まれたLINKL PLANETが、初のメジャーリリースシングル「Days of Birth」を3月20日にリリースした。本作にはガンダムビルドシリーズ最新作『ガンダムビルドメタバース』EDテーマ、テレビ東京系ドラマ『量産型リコ -もう1人のプラモ女子の人生組み立て記-』EDテーマなどを収録。3月20日にはダイバーシティ東京フェスティバル広場でリリースイベントを開催し、多くのファンを楽しませた。メンバーは“今後ますますプラモデルを世界に拡げていく役割を担う決意”を実物大ユニコーンガンダム立像の前で表明した。

発売日:2024年3月20日(水・祝)[ガンプラ付限定盤]CD+Blu-ray+ガンプラ※ガンプラ同梱BOX仕様※「HG 1/144 ガンダムアメイジングバルバトスルプス[メタリック]」同梱5,500円(10%税込)/5,000円(税抜)SRML-1066(c)創通・サンライズ[初回限定盤]CD+Blu-ray+LPサイズジャケット※LPサイズジャケット(30cm×30cm)仕様3,000円(10%税込)/2,727円(税抜)SRML-1064(c)創通・サンライズ[通常盤]CD+ランダムトレカ(全9種)1,800円(10%税込)/1,636円(税抜)SRML-1068(c)創通・サンライズ収録内容[CD] ※全形態共通01.Days of Birth(アニメ『ガンダムビルドメタバース』EDテーマ)作詞:藤原優樹 作曲:横地健太 編曲:高橋修平02. Part to Part(ドラマ『量産型リコ -もう1人のプラモ女子の人生組み立て記-』EDテーマ)作詞・作曲・編曲:山口勇人03. Te to Te(「静岡市プラモデル化計画」オフィシャルサポーターソング)作詞:barbora&gitai 作曲:大野裕一&gitai 編曲:大野裕一04. HAPPY LINKL PLANET作詞・作曲・編曲:トミタカズキ[Blu-ray] ※[初回限定盤] [ガンプラ付限定盤]のみ/187min.01. “Plastic+” Music Video02. “Tokyo Plastic” Music Video03. “PLAMO NIGHT” Music Video04. “Part to Part” Music Video05. “Days of Birth” Music Video06. “Days of Birth” Performance Movie07. “Te to Te” Music Video08. “HAPPY LINKL PLANET” Music Video09. “LINKL PLANET 1st LIVE ツクッテクミタテテ” Live Movie10. “Change myself and sing” Documentary Video▶CDのご注文はコチラ https://lnk.to/SRML-1068【店舗別オリジナル特典(対象店舗/特典内容)】[『ガンダムビルドメタバース』版権イラスト使用]A-on STORE:クリアジャケット[アーティスト写真使用]セブンネットショッピング:アクリルキーホルダー楽天ブックス:缶バッジ拠点店共通特典:複製サイン入り2L判ブロマイド[CDジャケットデザイン使用]Amazon.co.jp:メガジャケ(各形態別)