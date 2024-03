クリードのヴォーカリスト、スコット・スタップの長男ジャガーさんに昨年秋、子供が誕生していたことが明かされた。スタップは50歳でお祖父ちゃんになった。スタップは、『People』誌で息子の隣で孫を抱く写真を公開。「僕には美しい、美しい男の子の孫がいる。お祖父ちゃんって気はしないね! 自分が子供の頃、お祖父ちゃんっていうのは白髪で杖をついているってイメージだった」「でも、僕はお祖父ちゃんだ。それを誇らしく思ってる」と、コメントしている。

