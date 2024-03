ドトールコーヒーショップより、豆乳に沖縄黒糖と黒ごまを合わせたアレンジラテ「沖縄黒糖黒ごまラテ 〜宮古島雪塩使用〜」が登場!

さらに、みかんやマスカットを使ったヨーグルンや、スイーツメニュー「ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ〜沖縄県産黒糖使用〜」のほか、「ホットモーニング クロックムッシュ」などのフードメニューも販売されます☆

ドトールコーヒーショップ「沖縄黒糖黒ごまラテ 〜宮古島雪塩使用〜」

発売日:2024年4月4日(木)

販売店舗:全国のドトールコーヒーショップ

さらに、愛媛県産みかんや長野県産シャインマスカットを使ったヨーグルンもラインナップ。

そのほかフード・スイーツメニューとして、2023年に好評だった「ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ〜沖縄県産黒糖使用〜」や厚切りトーストを使用した「ホットモーニング クロックムッシュ」も販売されます。

沖縄黒糖黒ごまラテ 〜宮古島雪塩使用〜(ホット/アイス)

価格:Sサイズ 520円(税込)〜

人気定番商品の沖縄黒糖ラテ(写真左)とは仕立てを変え、豆乳に黒ごまと宮古島の雪塩を加えて西表島黒糖のソースを合わせた、期間限定の黒糖ラテ。

黒ごまの濃厚で香ばしい味わいを雪塩で引き締め、飲みやすく仕上げられています。

さらに、沖縄の伝統的なお菓子のちんすこうを砕いてトッピングすることで食感と濃厚さをプラスした、風味豊かなドリンクです☆

※豆乳が使われていますが、乳成分を含みます

ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ〜沖縄県産黒糖使用〜

価格:450円(税込)

2023年に好評だった「ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ〜沖縄県産黒糖使用〜」が再登場!

人気の定番商品「ミルクレープ」を黒糖風味にアレンジしたスイーツです。

黒糖風味のホイップクリームをサンドし、黒糖の風味とまろやかな味わいを楽しめる一品。

天面には、グラニュー糖を振りかけて“ブリュレ”し、その上に砕いたかりんとうをトッピングした、食感も楽しめる期間限定のミルクレープです☆

みかんヨーグルン 〜愛媛県産せとか〜

価格:Sサイズ 490円(税込)〜

ヨーグルト風味のフローズンに、愛媛県産せとかの果汁を使用したソースを合わせた一品。

和柑橘の中でもまったりとコクのある甘味が特徴といわれる「せとか」のソースと、ソースに入った国産夏みかんの果皮によって柑橘の爽やかな香りを感じることができます。

暑くなり始めるこれからの季節におすすめのフローズンドリンクです☆

※商品に使用しているみかんのうち、せとかが占める割合は68%です。

※この商品は、店舗限定で販売です。取扱い店舗は、2024年4月4日12時頃より店舗検索から確認できます。サービスアイコンの「ヨーグルン」を選択すると、取扱い店舗が絞り込めます。

マスカットヨーグルン 〜長野県産シャインマスカット〜

価格:Sサイズ 490円(税込)〜

ヨーグルト風味のフローズンに、長野県産シャインマスカットとアロエの葉肉を使用したソースを合わせた一品。

2024年で4年目の販売となる人気のフローズンドリンクです。

マスカットの爽やかな香りを楽しめます☆

※この商品は、店舗限定で販売です。取扱い店舗は、2024年4月4日12時頃より店舗検索から確認できます。サービスアイコンの「ヨーグルン」を選択すると、取扱い店舗が絞り込めます

ホットモーニング クロックムッシュ

セット価格:490円(税込)〜

山型厚切りトーストの上にボンレスハム、ベシャメルソースとナチュラルチーズをトッピングし、アクセントにトリュフが薫るマヨソースを加えたホットサンド。

とろけたチーズの香ばしさと、ベシャメルソースのコクとまろやかさ、ボンレスハムの風味が食欲をそそります。

厚切りトーストのモーニングメニューで、ゆったりとした朝の時間を過ごすことができます☆

※モーニング・セットはAM10:30までの販売です。

※記載の価格はブレンドコーヒー(S)、またはアイスコーヒー(S)とセットの場合です。セットドリンクは、ドリンクメニューから選択ください(税込合計額から50円引き)

※モーニング・セットのサンドイッチは単品販売していません

※モーニング・セットは、一部取り扱っていない店舗があります。また、店舗により取扱商品が異なる場合や、販売時間が異なる場合があります

豆乳に沖縄黒糖と黒ごまを合わせたアレンジラテ「沖縄黒糖黒ごまラテ 〜宮古島雪塩使用〜」や、愛媛県産みかんや長野県産シャインマスカットを使ったヨーグルンなど全5品が登場。

2024年4月4日(木)より全国のドトールコーヒーショップにて販売される、「沖縄黒糖黒ごまラテ 〜宮古島雪塩使用〜」ほか5品の紹介でした☆

