日本代表が北朝鮮代表戦のスタメン発表！ 板倉滉がゲームキャプテンに

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日本代表が20日に国立競技場で19時20分にキックオフする北中米ワールドカップ(W杯)アジア2次予選の北朝鮮代表戦に先駆け、スターティングメンバーを発表した。

シリア代表、ミャンマー代表を連破し、勝ち点6でグループB首位に立つ日本は第3戦、第4戦で北朝鮮と対戦。まずはその北朝鮮をホームに迎え撃ち、26日に行われる平壌でのアウェイ戦に弾みをつける勝利を目指した。

その1stマッチではアジアカップでの悔しさ残る鈴木彩艶が最後尾に入り、最終ラインに菅原由勢、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝。中盤に守田英正、田中碧、堂安律、南野拓実、前田大然が並び、最前線は上田綺世となった。

なお、遠藤航や、久保建英はベンチスタートとなり、板倉がゲームキャプテンに。毎熊晟矢と相馬勇紀がベンチから外れた。

◆先発メンバー

GK

鈴木彩艶(シント=トロイデン/ベルギー)

DF

菅原由勢(AZ/オランダ)

板倉滉(ボルシアMG/ドイツ)

町田浩樹(ユニオン・サン=ジロワーズ/ベルギー)

伊藤洋輝(シュツットガルト/ドイツ)

MF

守田英正(スポルティングCP/ポルトガル)

南野拓実(モナコ/フランス)

堂安律(フライブルク/ドイツ)

田中碧(デュッセルドルフ/ドイツ)

前田大然(セルティック/スコットランド)

FW

上田綺世(フェイエノールト/オランダ)

◆控えメンバー

GK

前川黛也(ヴィッセル神戸)

大迫敬介(サンフレッチェ広島)

DF

谷口彰悟(アル・ラーヤン/カタール)

橋岡大樹(ルートン・タウン/イングランド)

渡辺剛(ヘント/ベルギー)

長友佑都(FC東京)

MF

遠藤航(リバプール/イングランド)

川村拓夢(サンフレッチェ広島)

中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)

久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)

FW

浅野拓磨(ボーフム/ドイツ)

小川航基(NECナイメヘン/オランダ)