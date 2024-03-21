日本代表が北朝鮮代表戦のスタメン発表！ 板倉滉がゲームキャプテンに
日本代表が20日に国立競技場で19時20分にキックオフする北中米ワールドカップ(W杯)アジア2次予選の北朝鮮代表戦に先駆け、スターティングメンバーを発表した。
シリア代表、ミャンマー代表を連破し、勝ち点6でグループB首位に立つ日本は第3戦、第4戦で北朝鮮と対戦。まずはその北朝鮮をホームに迎え撃ち、26日に行われる平壌でのアウェイ戦に弾みをつける勝利を目指した。
その1stマッチではアジアカップでの悔しさ残る鈴木彩艶が最後尾に入り、最終ラインに菅原由勢、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝。中盤に守田英正、田中碧、堂安律、南野拓実、前田大然が並び、最前線は上田綺世となった。
なお、遠藤航や、久保建英はベンチスタートとなり、板倉がゲームキャプテンに。毎熊晟矢と相馬勇紀がベンチから外れた。
◆先発メンバー
GK
鈴木彩艶(シント=トロイデン/ベルギー)
DF
菅原由勢(AZ/オランダ)
板倉滉(ボルシアMG/ドイツ)
町田浩樹(ユニオン・サン=ジロワーズ/ベルギー)
伊藤洋輝(シュツットガルト/ドイツ)
MF
守田英正(スポルティングCP/ポルトガル)
南野拓実(モナコ/フランス)
堂安律(フライブルク/ドイツ)
田中碧(デュッセルドルフ/ドイツ)
前田大然(セルティック/スコットランド)
FW
上田綺世(フェイエノールト/オランダ)
◆控えメンバー
GK
前川黛也(ヴィッセル神戸)
大迫敬介(サンフレッチェ広島)
DF
谷口彰悟(アル・ラーヤン/カタール)
橋岡大樹(ルートン・タウン/イングランド)
渡辺剛(ヘント/ベルギー)
長友佑都(FC東京)
MF
遠藤航(リバプール/イングランド)
川村拓夢(サンフレッチェ広島)
中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)
久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)
FW
浅野拓磨(ボーフム/ドイツ)
小川航基(NECナイメヘン/オランダ)
シリア代表、ミャンマー代表を連破し、勝ち点6でグループB首位に立つ日本は第3戦、第4戦で北朝鮮と対戦。まずはその北朝鮮をホームに迎え撃ち、26日に行われる平壌でのアウェイ戦に弾みをつける勝利を目指した。
なお、遠藤航や、久保建英はベンチスタートとなり、板倉がゲームキャプテンに。毎熊晟矢と相馬勇紀がベンチから外れた。
◆先発メンバー
GK
鈴木彩艶(シント=トロイデン/ベルギー)
DF
菅原由勢(AZ/オランダ)
板倉滉(ボルシアMG/ドイツ)
町田浩樹(ユニオン・サン=ジロワーズ/ベルギー)
伊藤洋輝(シュツットガルト/ドイツ)
MF
守田英正(スポルティングCP/ポルトガル)
南野拓実(モナコ/フランス)
堂安律(フライブルク/ドイツ)
田中碧(デュッセルドルフ/ドイツ)
前田大然(セルティック/スコットランド)
FW
上田綺世(フェイエノールト/オランダ)
◆控えメンバー
GK
前川黛也(ヴィッセル神戸)
大迫敬介(サンフレッチェ広島)
DF
谷口彰悟(アル・ラーヤン/カタール)
橋岡大樹(ルートン・タウン/イングランド)
渡辺剛(ヘント/ベルギー)
長友佑都(FC東京)
MF
遠藤航(リバプール/イングランド)
川村拓夢(サンフレッチェ広島)
中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)
久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)
FW
浅野拓磨(ボーフム/ドイツ)
小川航基(NECナイメヘン/オランダ)