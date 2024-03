三つ星は「そのために旅行する価値のある卓越した料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理」。そんなミシュランの定義を正真正銘、体現してしまうのが、ミシュランスターシェフによる料理付きの宇宙旅行です。6時間の豪華宇宙の旅の料金は一体いくらなのでしょうか……?

↑どんな味がするのか…(画像提供/restaurantalchemist and joinspacevip/インスタグラム)

宇宙旅行だけですら、一般人にはまだまだ手の届かない体験なのに、それに豪華料理までプラスした旅行を提案しているのが、宇宙スタートアップのSpaceVIP。宇宙船に乗り、高度10万フィート(約30km)まで到達し、地球まで戻る全6時間の空の旅です。そのプランに、ミシュランの二つ星を獲得した、コペンハーゲンのレストラン「アルケミスト」のシェフ、ラスムス・ムンク氏による食事をプラスしたのです。

食事は、地球の向こうから太陽が昇っていく様子を眺めながら提供されるそう。この高度では無重力状態にはならないため、食事や皿が宙に浮いてしまうようなことはなく、地球上と同じように食事ができるとのこと。

シェフも一緒に宇宙船に乗り込むのか、宇宙船内で調理されるのか、といったことは明らかにされていませんが、ミシュランスターシェフがタッグを組んでいることから、それなりの料理が用意されることは間違いないのではないでしょうか?

気になる価格は、宇宙旅行と食事代金セットで、一人当たり49万5000ドル(約7400万円※)で、6人分の席が用意されています。全ての収益は、宇宙産業における女性の活躍を目指す慈善団体、スペース・プライズ基金に寄付されるとのこと。

※1ドル=約151円で換算(2024年3月21日現在)

やりたくても、誰もができるわけではないこの宇宙旅行。早くもチケット購入に名乗りを上げている人が世界にはいるかもしれません。

