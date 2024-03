BABYMONSTER 、タイトル曲「SHEESH」MV予告映像を公開…1人目はアヒョン

YG ENTERTAINMENTの新人ガールズグループBABYMONSTERが、タイトル曲「SHEESH」の予告映像を公開した。予告映像第1弾の主人公は、アヒョン。ブルーのカラーレンズとアイメイクで圧倒的なオーラを放った。吸い込まれるような表情とカリスマ性あふれるジェスチャーは、BABYMONSTERならではのスワッグ(Swag:その人の持つスタイル、センス、魅力)を期待させた。

これと共にベールを脱いだサビのフレーズも印象的だ。力強いベースラインと強烈なインパクトのあるメロディーが際立つ中、繰り返される「SHEESH」が印象的だ。短い映像にもかかわらず中毒性が高く、最後の歌詞「Got them all going」のように、音楽ファンを驚かせるフルバージョンに期待が高まっている。YGは「本日のアヒョンを皮切りに、メンバーそれぞれの魅力が込められた予告映像を順次公開する」とし、「予告コンテンツが公開されるにつれてサウンドが積み重なり、フルバージョンに近づいていく過程は、音楽ファンのための特別なポイントになるだろう」と伝えた。BABYMONSTERは4月1日0時、1stミニアルバム「BABYMONS7ER」を発表する。タイトル曲「SHEESH」をはじめ、ポップスターのチャーリー・プースが参加した「LIKE THAT」「MONSTERS(Intro)」「Stuck In The Middle(7 Ver.)」と「BATTER UP(7 Ver.)」「DREAM」「Stuck In The Middle(Remix)」など計7曲が収録される。今回のアルバムを皮切りに、BABYMONSTERは精力的な活動を展開していく。音楽番組をはじめとする番組、ファンサイン会などで韓国のファンとコミュニケーションをとる。また、日本・東京をはじめ、インドネシア・ジャカルタ、シンガポール、台北、タイ・バンコクまでアジア5地域でファンミーティングツアーを開催し、日本の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」にも出演が決定している。