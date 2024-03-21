森保ジャパン、北朝鮮戦のスタメン発表！ 予選３連勝を懸けて南野、堂安、上田らが先発
日本代表は３月21日、北中米ワールドカップのアジア２次予選で北朝鮮代表とホームで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
昨年11月にスタートした同予選で、日本はミャンマー戦で５−０、続くシリア戦も５−０と快勝。勝点６でグループ首位に立つ。北朝鮮は１勝１敗の勝点３で２位につける。難敵を相手に、３連勝が懸かる一戦に臨む森保ジャパンの先発11人は以下のとおりだ。
【PHOTO】長友・小川が復帰！W杯アジア二次予選、北朝鮮との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
▼スタメン
GK）
23鈴木彩艶（シント=トロイデン／ベルギー）
DF）
２菅原由勢（AZ／オランダ）
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
15町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
21伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）
MF）
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
８南野拓実（モナコ／フランス）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
17田中 碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
FW）
９上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
11前田大然（セルティック／スコットランド）
▼控えメンバー
GK）
１前川黛也（ヴィッセル神戸）
12大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF）
３谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
14橋岡大樹（ルートン／イングランド）
16渡辺 剛（ヘント／ベルギー）
22長友佑都（FC東京）
MF）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７川村拓夢（サンフレッチェ広島）
13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
FW）
18浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
19小川航基（NEC／オランダ）
試合は国立競技場で開催。19時20分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
昨年11月にスタートした同予選で、日本はミャンマー戦で５−０、続くシリア戦も５−０と快勝。勝点６でグループ首位に立つ。北朝鮮は１勝１敗の勝点３で２位につける。難敵を相手に、３連勝が懸かる一戦に臨む森保ジャパンの先発11人は以下のとおりだ。
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▼スタメン
GK）
23鈴木彩艶（シント=トロイデン／ベルギー）
２菅原由勢（AZ／オランダ）
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
15町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
21伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）
MF）
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
８南野拓実（モナコ／フランス）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
17田中 碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
FW）
９上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
11前田大然（セルティック／スコットランド）
▼控えメンバー
GK）
１前川黛也（ヴィッセル神戸）
12大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF）
３谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
14橋岡大樹（ルートン／イングランド）
16渡辺 剛（ヘント／ベルギー）
22長友佑都（FC東京）
MF）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７川村拓夢（サンフレッチェ広島）
13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
FW）
18浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
19小川航基（NEC／オランダ）
試合は国立競技場で開催。19時20分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部