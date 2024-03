Dynamic Duo、10thフルアルバム「2 Kids On The Block」トラックリストを公開…コラボアーティストにも関心集中

Dynamic Duoが様々なアーティストとのコラボを予告した。20日、10thフルアルバム「2 Kids On The Block」のトラックリストと、参加するアーティストたちが含まれたスポイラー(ネタバレ)イメージが公開された。トラックリストによると、今回のアルバムには「911」「Dramatic」「脚のない鳥」「生まれ変わっても」「ピタパ」の全5曲の新曲が収録される。これと共に、Part.1とPart.2に収録された「Intro(Narration by イ・ビョンホン)」(イントロ)、「19」「一日中」「笛を吹く男(Feat. dj friz)」「チョン・ウソンイ・ジョンジェ(Feat.Psick Univ)」「Visualizer」「時間よ止まれ(Feat. Leellamarz)」まで、12曲が10thフルアルバムに収録される。

スポイラーイメージの中には、Dynamic Duoと10thフルアルバムに参加するアーティストたちの関係を示した相関図が盛り込まれている。これで前回参加したアーティストと共に、新たに参加したアーティスト7人についてのヒントも公開された。まず、10thフルアルバムPart.1とPart.2でプロデュースに参加したGRAYとTOIL、フィーチャリングを引き受けたdj friz、Psick Univ、Leellamarz、「チョン・ウソンイ・ジョンジェ」という曲名と歌詞に登場し、話題になったチョン・ウソンとイ・ジョンジェまで、様々な分野のアーティストとDynamic Duoの興味深い関係が目を引く。そして、GAEKOと関連した「人生初のネームドラッパー」「SHOW ME THE MONEY」「RSVP」、CHOIZAと関連した「豚学基礎受講生」、Dytnamic Duoと関連した「DDKD」「独立した息子」「ヒップホップ既婚者」「高麗人参XナスXセンター」などのキーワードが、新しい参加者たちの正体と新曲への関心を高める。10thフルアルバム「2 Kids On The Block」は今月28日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。