愛美が、6月12日にニューアルバム『LIVE IT NOW』を発売することが決定。アルバムのジャケット写真と新アーティスト写真も公開となった。アルバムのリリースは2022年のアルバム『AIMI SOUND』以来、約2年ぶり。『LIVE IT NOW』には、2023年に3クール連続オープニングテーマタイアップを掲げてシングルリリースしてきた「MAGICAL DESTROYER」「煩悩☆パラダイス」「HELP」に加え、ボカロP・すりぃが楽曲提供したTVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』エンディング主題歌「メリトクラシー」が収録。そのほか全11曲とボーナストラック1曲が収録される予定となっている。

『LIVE IT NOW』

2024年6月12日(水)発売

特設サイト:https://aimi.info/liveitnow



【CD】(初回限定盤/通常盤 共通)

・「MAGICAL DESTROYER」(TVアニメ「魔法少女マジカルデストロイヤーズ」OPテーマ)

・「煩悩☆パラダイス」(TVアニメ「てんぷる」OPテーマ)

・「HELP」(TVアニメ「Helck」第2クールOPテーマ)

・「メリトクラシー」(TVアニメ「出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした」ED主題歌)

ほか全11曲+ボーナストラック1曲



◾️初回限定盤



価格:¥7,800 (税抜価格¥7,091)

品番:KICS-94149

形態:CD + Blu-ray + 写真集

特別仕様:SPECIAL BOXパッケージ



【BD】

・「AIMI BIRTHDAY EVENT 2023」(2023.12.23 at ヒューリックホール東京)ライブ映像5曲予定

・「MAGICAL DESTROYER」「煩悩☆パラダイス」「HELP」「メリトクラシー」Music Video

【封入特典】

・写真集「UNUSUAL」(「UNUSUAL」=「非現実」をコンセプトに、4つのコスチュームを身に纏って撮影した豪華60ページにおよぶB5ワイドサイズ写真集)

・ステッカーシート(B6サイズ)



◾️通常盤



価格:¥3,300 (税抜価格¥3,000)

品番:KICS-4149

形態:CD

<愛美 LIVE TOUR 2024>

2024年7月14日(日)

大阪・GORILLA HALL OSAKA

開場16:00 / 開演17:00



2024年7月27日(土)

愛知・ダイアモンドホール

開場17:00 / 開演18:00



2024年8月4日(日)

東京・豊洲PIT

開場16:00 / 開演17:00



チケット料金:¥8,800(税込) ※ドリンク代別途必要

席種:スタンディング(整理番号付)



主催・企画:キングレコード

後援:ブシロードムーブ

制作:モストプランニング



【愛美 オフィシャルHP先行決定】

[受付期間] 2024/3/21(木)18:00〜4/14(日)23:59

[受付URL] https://w.pia.jp/t/aimi-livetour2024/

CDは初回限定盤と通常盤の2形態で発売。初回限定盤に同梱されるBlu-rayには2023年にヒューリックホール東京で開催された<AIMI BIRTHDAY EVENT 2023>のライブ映像5曲と、前述アニメタイアップ4曲のミュージックビデオを収録。さらに封入特典として、「非現実」をコンセプトとして4つのコスチュームを身に纏って撮影した全60ページにおよぶ写真集「UNUSUAL」とステッカーシートが同梱されるなど、盛りだくさんなパッケージ内容となっている。また『LIVE IT NOW』の発売を記念して、愛美初となるフリーミニライブの開催も決定。本イベントは、6月13日の東京・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)を皮切りに、6月15日に愛知・プライムツリー赤池、そして6月16日に愛美の地元である兵庫・神戸スペースシアターで開催となる。ライブの模様は誰でも無料で観覧することが可能だ。さらに、アルバムを引っ提げて東京・愛知・大阪でライブツアー<AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW>を開催。本日3月21日18時から、愛美 オフィシャルHP先行がスタートする。初のオールスタンディングツアーとあって、間近な距離で愛美の音楽を堪能できる絶好の機会となるだろう。◆ ◆ ◆■愛美 コメントニューアルバム「LIVE IT NOW」をリリースさせて頂きます!ふと思うのです。いつまで私はこうやって音を表現し続けられるのだろうと。さらにそれはいつまで許されるのだろうと。いつなにがあるか分からない人生だからこそ、いまできる音を形に出来たらいいなと思い、このタイトルにしました!このアルバムに触れて、一緒に「今」を感じてくれたら嬉しいです!◆ ◆ ◆