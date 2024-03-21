Kis-My-Ft2、10thアルバム発売決定。コンセプトは“大切な人達と創り上げる新たなストーリー”
Kis-My-Ft2が、通算10枚目となるオリジナルアルバム『Synopsis』(読み：シノプシス)を5月8日にリリースすることが決定した。あわせて新ビジュアルとジャケット写真も公開された。
アルバムタイトル『Synopsis』は「あらすじ」という意味。大切な人達と創り上げる新たなストーリーをコンセプトに、これから始まるKis-My-Ft2の“Synopsis”を表現したアルバムとなる。
アルバムのコンセプト楽曲である「Loved One」は、過去も未来もいつだって「Loved One＝大切な人」がいるから僕らは進んでゆける、そして思い切って挑み続けられる、紡がれた仲間との'Party'はずっと続いてゆく──という大切な人たちと出会えたことを祝福するアンセムで、これからの道に決意を込めたメッセージソングに仕上がっている。
ミュージックビデオも収録される「I Miss You」はチルなラップスタイルの大人な失恋ソング。掛け合いと楽曲内に施しているアイディアに注目とのこと。
初回盤A、初回盤Bにはそれぞれ豪華な映像も収録。初回盤Aには「Loved One」「I Miss You」のミュージックビデオと「I Miss You」のソロエディット全6ver.をはじめ、MV/ジャケット撮影時のメイキングドキュメンタリーを収録。初回盤Bにはキスマイ恒例の撮り下ろしバラエティ映像のほか、それぞれのプロデュース監修楽曲について語ったソロインタビューが全員分収録される。通常盤にのみ収録される新曲もあり、どの形態も楽しめる。
またオンラインストア「×××××.POP UP STORE」では、前作アルバム以降リリースしたシングル曲や未発売曲などがDISC2とBlu-rayに収録された×××××.POP UP STORE限定商品も販売される。こちらはファミリークラブ会員以外も購入可能だ。
『Synopsis』
◾️初回盤A
[CD+DVD] [CD+Blu-ray]
￥4,180(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 Chillax’
M8 HEARTBREAKER
M9 B-SIDE
M10ほしゆい
M11 With...
M12 I Miss You
全11曲 / 12Track
※「Chillax’」は初回盤A / 通常盤のみ収録になります。
[DVD / Blu-ray収録内容]
・「Loved One」Music Video
・「I Miss You」Music Video
・「I Miss You」Solo Edit
Kento Senga ver.
Toshiya Miyata ver.
Wataru Yokoo ver.
Taisuke Fujigaya ver.
Yuta Tamamori ver.
Takashi Nikaido ver.
全6 ver.収録
・「Synopsis」制作メイキングドキュメンタリー
[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[仕様] スリーブ仕様
◾️初回盤B
[CD+DVD] [CD+Blu-ray]
￥4,180(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 HEARTBREAKER
M8 B-SIDE
M9ほしゆい
M10 With...
M11Reset
M12 I Miss You
全11曲 / 12Track
※「Reset」は初回盤B / 通常盤のみに収録。
[DVD / Blu-ray収録内容]
・キスマイビビリランド
・メンバープロデュース/監修した楽曲の作品コンセプトを語るソロインタビュー
[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[仕様] スリーブ仕様
◾️通常盤
[CD] ￥3,300(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 Chillax’
M8 HEARTBREAKER
M9 B-SIDE
M10ほしゆい
M11 With...
M12 Reset
M13 Forever girl
M14笑って 泣いて
M15 I Miss You
全14曲 / 15Track
※「Forever girl」「笑って 泣いて」は通常盤のみに収録
[初回封入特典]
動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[初回仕様]
初回スリーブ仕様＋フォトブック12P
◾️×××××.POP UP STORE限定商品
￥3,960(税込)
https://pop-up.merch-company.jp/s/j/?ima=0410
[CD収録内容]
DISC1
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 HEARTBREAKER
M8 B-SIDE
M9 ほしゆい
M10 With...
M11 I Miss You
DISC2
M1 Fear
M2 SO BLUE
M3 Two as One
M4 想花
M5Lemon Pie
M6 Sweet Melody
全16曲17Track
[Blu-ray収録内容]
・「Fear」Music Video
・「Two as One」Music Video
・「想花」Music Video
・「Sweet Melody」Music Video
※動画視聴シリアルナンバー / 応募券の封入はございません。
関連リンク
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTube