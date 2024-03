ミーガン・フォックスが、このほど出演したポッドキャストで恋人のマシン・ガン・ケリーとの婚約を解消したことを認めた。しかしミーガンは、「私達の今の関係について特にコメントすることはないの」と言い、現在も交際は続いているのか、婚約解消から破局に至ったのかなどの明言は避けた。女優ミーガン・フォックス(37)が、ラッパーのマシン・ガン・ケリー(33)との婚約を解消したことが明らかになった。

ミーガンは2010年に俳優ブライアン・オースティン・グリーン(50)と結婚。3人の息子をもうけるも、2020年11月にミーガンが離婚を申請した。そして2020年には、映画の共演をきっかけにマシン・ガン・ケリーと交際し、2022年1月に2人は婚約した。そんなミーガンが現地時間19日、ポッドキャスト『Call Her Daddy』に出演した。同ポッドキャストのホストであるアレックス・クーパーから「あなた達は婚約したけど、解消したのよね。その後どうなったの? 彼との今の関係は?」と質問されたミーガンは、このように答えている。「この交際から学んだのは、私達の関係はプライベートにしておけばよかったと感じたことね。だから、私達の今の関係について特にコメントすることはないの。私が言えるのは、彼とはツインソウル(同じ魂を持つもの同士)だし、これから何があっても彼とは繋がっているわ。 どんなふうにかはまだ言えないけれど、でも彼とはこれからも繋がっているのよ。」ミーガンはマシン・ガン・ケリーへの気持ちを語った後、「あなたが今、言ったことは全て正しいわ。全部起きたことよ」とアレックスが言及した婚約解消について事実であることを認めた。ミーガンは昨年2月、マシン・ガン・ケリーの写真を自身のInstagramから削除したり、ミーガンが写真などを燃やしている様子をSNSに投稿したことから「マシン・ガン・ケリーとの思い出の品を燃やしているのでは?」と破局説が浮上したものの、その後は2人で一緒に過ごす姿が目撃され、交際が続いていることが確認されていた。先月には2人で「スーパーボウル」のアフターパーティに出席し、テイラー・スウィフトや彼女の恋人トラヴィス・ケルシーとの4ショットをSNSに投稿していた。交際は順調かと思われていたこともあって、ファンからはさまざまな声があがっている。「マシン・ガン・ケリーっていつも大恋愛するけど、長く続かないよね。ミーガンとも同じだったってことね。」「ミーガンって昔はとても可愛かったのに、彼と交際を始めて良くない方に変わってしまったから、破局は嬉しいわ。」「少しの間交際はやめて、今度は少しだけ自分の精神的な部分を大事にして欲しいな。」画像2枚目は『Megan Fox Instagram「i did @callherdaddy podcast thank you」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)