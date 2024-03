SHIBUYA109渋谷店にて、2024年3月29日(金)〜4月11日(木)の期間、映画『ゴーストバスターズ』シリーズの待望の最新作『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の公開を記念したキャンペーンを開催!

期間中、外観に大型ビジュアルが登場するほか、“フローズン”をテーマにしたオリジナルメニューが販売されます。

さらに、豪華プレゼントがもらえる渋谷回遊型スタンプラリーイベントやコラボフォトスポット、ポップアップストアも登場します☆

SHIBUYA109『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』コラボキャンペーン

開催期間:2024年3月29日(金)〜4月11日(木)

SHIBUYA109渋谷店にて、映画『ゴーストバスターズ』シリーズ待望の最新作『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の公開を記念したキャンペーンを開催!

期間中は、キャンペーンの大型ビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の外観に登場。

地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」内対象店舗や、Beans Garage Coffee(8階)では、劇中に登場するキャラクター「ミニマシュマロマン」や、タイトルになぞらえた“フローズン”をテーマにした、ここでしか食べられないオリジナルメニューが販売されます。

また、豪華プレゼントがもらえる渋谷回遊型スタンプラリーイベントを実施するほかコラボフォトスポット、ポップアップストアも登場。

2024年3月29日(金)に公開の映画『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』をさらに楽しめるキャンペーンです☆

限定コラボメニュー

対象店舗:

地下2階「MOG MOG STAND」内IMADA KITCHEN/OVER MACARON/Strawberry Fetish/ViTO/Waffle Khan8階 Beans Garage Coffee

地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」内対象店舗と、8階Beans Garage Coffeeに、劇中に登場するキャラクター「ミニマシュマロマン」や、タイトルになぞらえた“フローズン”、映画の世界観を取り入れた、オリジナルメニューが登場!

また、限定コラボメニューをひとつご購入ごとに、ノベルティとしてスペシャルステッカーを1枚プレゼント。

地下2階飲食スペースには「ゴースト」たちに“フローズン”された渋谷の街が描かれたコラボフォトスポットが登場するほか、8階「Beans Garage Coffee」店内も『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の特別装飾が施されます。

限定メニューと一緒に『ゴーストバスターズ』の世界観を存分に味わえる空間です☆

IMADA KITCHEN「いちごマシュマロソフト」

価格:650円(税込)

販売店舗:IMADA KITCHEN

「マシュマロマン」をイメージしたマシュマロがトッピングされた北海道ミルクソフト。

甘酸っぱいいちごも一緒に楽しめます。

OVER MACARON「ゴーストクロッフル」

価格:600円(税込)

販売店舗:OVER MACARON

「ゴースト」のマカロンがかわいいクロッフル。

ブルーシロップが鮮やかな生クリームは、NYの街に降った雪をイメージしています☆

OVER MACARON「フローズン・サマーヨーグルトドリンク」

価格:750円(税込)

販売店舗:OVER MACARON

涼しげなブルーの“フローズン”ドリンク。

ヨーグルト味のドリンクと生クリームが優しくマッチします。

Strawberry Fetish「いちごマシュマロあめ」

価格:770円(税込)

販売店舗:Strawberry Fetish

ジューシーないちごとふわふわマシュマロと、パリパリの飴の食感を楽しめるいちごあめ。

練乳とライトブルーのざらめがトッピングされています☆

ViTO「フローズン・サマー シーソルト BELATO」

価格:770円(税込)

販売店舗:ViTO

夏を感じさせるシーソルトのジェラートに、ブルーのソースがかかった飲むジェラート。

ブルーのソースは、ちょっと意外な柑橘フレーバーです。

味も見た目もさわやかな一品です☆

Waffle Khan「いちごマシュマロワッフ」

価格:フルサイズ 1,080円(税込)、ハーフサイズ 700円(税込)

販売店舗:Waffle Khan

たっぷりのいちごと生クリームを使ったワッフル。

マシュマロとチョコレートソースとの相性も抜群です!

ボリューム感もある、大満足のスイーツです。

※イメージはフルサイズです

Beans Garage Coffee「PPバスターズサンドwithスライマーソーダセット」

価格:1,200円(税込)

販売店舗:Beans Garage Coffee

ブラックのパン生地と赤いペパロニで「ゴーストバスターズ」のアイコンをイメージした、NYスタイルのサンドイッチ。

「スライマー」カラーのメロンソーダがついたスペシャルセットです☆

Beans Garage Coffee「サマーチョコミントドリンク」

価格:780円(税込)

販売店舗:Beans Garage Coffee

さわやかなチョコミントのドリンクと、甘いチョコソースのハーモニーを楽しめるドリンク。

たっぷり乗ったマシュマロで、写真映えもばっちりです☆

ノベルティステッカー

限定コラボメニューをひとつご購入ごとに、ノベルティとしてスペシャルステッカー(コラボメニュー用デザイン・全1種)を1枚プレゼント!

表には、ネオン風デザインのアートが描かれ、裏面には『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』のあらすじが書かれています。

渋谷回遊型デジタルスタンプラリーイベント

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、渋谷スクランブルスクエア、渋谷マークシティ

SHIBUYA109渋谷店を含む渋谷の4つの商業施設で、スマートフォンを使用したデジタルスタンプラリーイベントを開催。

各施設に設置されたマーカーを読み込み、「ゴースト」を4体集め、SHIBUYA109渋谷店8階Beans Garage Coffeeにて達成画面を提示すると、先着で非売品グッズをプレゼント。

景品には、キーチェーンやステッカー、ペンケースやライト、ナップザックが登場します☆

※参加方法などの詳細は特設ページを確認ください

※景品はランダムでのお渡しとなります

※景品はなくなり次第終了となります

オリジナルステッカープレゼント

対象店舗:

地下2階「MOG MOG STAND」内IMADA KITCHEN/OVER MACARON/Strawberry Fetish/ViTO/Waffle Khan8階 Beans Garage Coffee

地下2階の対象店舗または8階Beans Garage Coffeeにて、1会計500円(税込)購入ごとに、オリジナルステッカー(プレゼントキャンペーン用デザイン)をプレゼント。

全3種類が、ランダムで登場します☆

※なくなり次第終了

※1会計最大3枚までのお渡しとなります

※コラボメニューは配布対象外となります

ゴーストバスターズ POPUPショップ

本キャンペーンの開催を記念したポップアップストア『ゴーストバスターズ POPUPショップ』が8階Beans Garage Coffee内にオープン!

『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』映画公開を記念したオリジナル商品等が販売されます。

BGMジャック

キャンペーン期間中の館内BGMを『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』がジャック!

映画主題歌やサウンドトラックを、お買い物やお食事をしながら、楽しめます☆

『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』作品概要

公開日:2024年3月29日(金)

『ゴーストバスターズ』シリーズ誕生から40周年。

本作の舞台は、太陽が降り注ぐ真夏のニューヨーク。

猛暑のビーチで老若男女が海水浴を楽しむ中、海の向こう側から突如として巨大な氷柱が大量出現!

悲鳴を上げながら逃げ惑う人々をよそにその勢いはとどまらず、一瞬にしてニューヨークの街は氷河期さながらの氷の世界になってしまいます。

日々、ゴーストバスターズとしてニューヨークの人々をゴーストから守っているスペングラー家は、その元凶が全てを一瞬で凍らせる<史上最強ゴースト>であることを突き止めるが・・・

果たしてゴーストバスターズは前代未聞のパワーを持つゴーストによって奪われた夏を取り戻すことができるのか!?

今、凍結必至のゴースト退治<バスター>が始まります☆

映画『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の公開を記念したキャンペーン。

限定メニューをはじめ、フォトスポットやスタンプラリー、ポップアップストアも登場します!

SHIBUYA109の『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』コラボキャンペーンは、2024年3月29日(金)〜4月11日(木)の期間限定で開催です☆

