ONF、8thミニアルバム「BEAUTIFUL SHADOW」ストーリーフィルムを公開

ONFが過去最大級のスケールのストーリーフィルムを披露した。所属事務所WMエンターテインメントは21日、公式チャンネルを通じて4月8日に発売される8thミニアルバム「BEAUTIFUL SHADOW」のストーリーフィルムを公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。今回の映像は雷の音が鳴り響く中、床に横たわっているワイアットの姿と、そんな自身の姿を見つめるもう一人のワイアット、それから「Who will cease to exist under chaos?(混沌によって消滅するのは誰だろう?)」という意味深な文章と「I was nobody(僕は誰でもなかった)」「The story began from here(この話はここから始まった)」というナレーションから始まる。

それから謎の手紙を手にしたメンバーたちが映し出された。緊迫感のある音楽と「Run、run away(逃げて)」というナレーションの後、その場から逃げるメンバーたちと、やがてどこかに辿り着いた6人の姿で映像は終わる。今回のストーリーフィルムは、一本のファンタジー映画を連想させるような優れた映像とスケール、雄大な音楽とストーリー展開で、ファンから「史上最高だ」と好評を得た。12日に公開されたカミングスーンイメージで、前のアルバムとは180度変わった姿でファンの注目を集めた彼らは、これまでユニークな世界観で人気を博しただけに、8thミニアルバムを通じて披露するストーリーにも期待が高まる。ONFは4月6日と7日の2日間、ソウルKBSアリーナで単独コンサート「2024 ONF CONCERT SPOTLIGHT IN SEOUL」を開催する。続いて4月8日、8thミニアルバム「BEAUTIFUL SHADOW」を発売する。