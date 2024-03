”小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、8月1日(木)〜4日(日)にアメリカ・シカゴで行われる世界最大規模の音楽フェスティバル「Lollapalooza」に出演することが決定した。出演日など詳細は後日発表を予定している。YOASOBIは、昨年8月に開催された「88rising's Head in the Clouds LA Music & Arts Festival」で自身初のアメリカでのライブを敢行し、今年4月には、世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」への出演を予定。さらに同月、ロサンゼルス・サンフランシスコで開催を予定するワンマン公演のチケットは、受付からわずか30分で完売となった。<ライブ情報>「Lollapalooza 2024」開催日:2024年8月1日(木)〜4日(日)会場:Chicago, IL - Grant Park(アメリカ)YOASOBI Official Site:https://www.yoasobi-music.jp/