3月17日、コーエーテクモゲームスは「『Rise of the Ronin』完成披露イベント プレミアム体験会」を開催した。本稿では現地の風景をはじめ、開発陣が登壇したステージイベントの模様をお届けする。

参考:【写真】『Rise of the Ronin』完成披露イベントの様子

プレイステーション5(PS5)用ソフト『Rise of the Ronin』は、コーエーテクモゲームスの開発グループ「Team NINJA」が手掛ける完全新規のオープンワールドアクションRPGである。

時は1863年。黒船来航によって国体が揺らいだ日本を舞台に、プレイヤーは地位も名誉も失った浪人として、思想や立場が異なる人間たちと因縁を結びつつ、幕末の動乱を生き抜くことになる。筆者が今回取材したのは、そんな『Rise of the Ronin』を発売に先駆けて先行体験できるユーザー参加型イベントだ。

3月10日に京都で開催された「PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY!『Rise of the Ronin』 SPECIAL EVENT in KYOTO」に続き、3月17日は「東京タワーメディアセンター」内にプレミアム体験会場が設けられた。

会場内の照明は控えめで、全体的に落ち着いた雰囲気。『Rise of the Ronin』が遊べるPS5が2台1組ずつ並んでいたほか、来場者や開発スタッフの手書きメッセージが書かれた大型パネル、作中に登場する装備品の設定資料、「坂本龍馬」や「ペリー」など主要キャラクターの等身大パネルが展示されていた。そして来場者は試遊コーナーで同作品の先行プレイだけでなく、展示物の鑑賞、後述するステージイベントの観覧を楽しむことができた。

■動乱期の幕末をプレイヤー自身が切り開くオープンワールドアクションRPG

ここからは、当日15時30分より行われた『Rise of the Ronin』完成披露イベントの模様をピックアップしながらお届けする。

ステージに登壇したのは、同作品の開発を指揮した早矢仕洋介氏(プロデューサー)と安田文彦氏(開発プロデューサー兼ディレクター)。開会に際し、両名は「Team NINJAにとっても開発期間が一番長い。とても緊張しているがお客様に楽しんでいただきたい」(早矢仕氏)、「みなさんが実際にプレイしている光景を見て、発売を迎えることができるという実感が湧いた」(安田氏)とコメントした。

続くパートでは、早矢仕氏と安田氏によって『Rise of the Ronin』で描かれる世界観やゲーム内容にまつわる説明が行われた。最初に触れられたのは、本作が時間をかけて作られたという開発背景。早矢仕氏は「2015年にはすでに原案が出来上がっていた」と明かし、「実際に開発が始動したのは『仁王』(2017年)の発売後。これまでの開発経験を活かし、Team NINJAらしいオープンワールド作品を模索した」と語った。

幕末の動乱期を克明に描く『Rise of the Ronin』では、横浜・江戸・京都の3個所が広大なマップとして再現されている。早矢仕氏によれば、プレイヤーは各拠点を自由に駆け巡りつつ、「倒幕」「佐幕」「西洋」という陣営と邂逅し、自分自身で選択を繰り返し歴史の行く末を見届ける……というのが本作のコンセプトだと言う。また本作には、「坂本龍馬」や「井伊直弼」「マシュー・カルブレイス・ペリー」といった史実に名を残す偉人が登場する。そうした主要キャラクターに関しても、早矢仕氏は「思想はそれぞれ違えど、彼らなりに日本の未来を思い描いている。どの陣営に与するかはプレイヤー次第なので、選択肢で生じる物語の変化を楽しんで欲しい」と投げかけた。

オープンワールドアクションRPGを標榜する本作において、戦闘アクションはとりわけ重視されているポイントだ。安田氏は『Rise of the Ronin』のアクション要素について、「『仁王』シリーズは舞台が戦国時代だったが、本作は幕末ということもあり、和洋が入り混じった背景をゲームシステムに反映させた」と回答。気力ゲージを管理しながら攻撃・防御・回避を織り交ぜつつ戦う基本スタイルを紹介すると共に、「作中でプレイヤーが扱える武器は刀剣にくわえ、槍や薙刀、銃など様々な装備品が登場する」と答えた。さらに実際に存在した流派もゲーム内で再現されているほか、真正面から複数の敵と渡り合ったり、逆にステルス戦を意識した立ち回りもプレイヤー次第で可能だと言う。また気になる難易度は3段階に分けられ、ゲーム中に気軽に変更できるとのこと。安田氏も「アクションが苦手な方にもぜひ楽しんでもらいたい」と語った。

■『Rise of the Ronin』の見どころは「人間同士の因縁」

開発者2名による説明の後、全国のユーザーから送られた質問に回答する公開Q&Aがスタートした。

最初に掲げられたのは、「『Rise of the Ronin』をオープンワールドアクションRPGにした理由」。Team NINJAが手掛けた『仁王』や直近の新作『Wo Long: Fallen Dynasty』がステージクリア型のゲームフローを採用していたのに対し、早矢仕氏は「プレイヤー自身に“幕末に生きている”という感覚を味わってもらいたかった」と回答。制作過程でさまざまな難題を突破し、「これまでとは違うオープンワールドアクションRPGとして開発した」と力強く語った。

一方の安田氏は、作中の登場キャラクターやプレイヤーが操作する隠し刀の背景についてコメント。「『Rise of the Ronin』では縁を結ぶことが重視されていて、プレイヤー自身が操る隠し刀の2人にも同じことが言える」と明かし、「任務を全うするべく絆を結んだ隠し刀の2人は、家族や兄弟や友人とも違う距離感で描かれている。実際にプレイして彼らの関係性を感じ取っていただきたい」と語った。なお、本作では隠し刀の2名とも自由にキャラクターメイキングが行える。男性×男性、男性×女性、女性×女性……という風に組み合わせられるほか、ネットワーク機能を介して人気のメイキング設定をダウンロードすることもできるようだ。

ステージイベントの終盤では、隈部宣道氏(ディレクター)による本作のデモプレイがお披露目された。隈部氏は拠点となる横浜の探索、フィールド上に点在するならず者の討伐を終えると、高難度ミッション「勝海舟の撃破」に挑戦。「リハーサル段階では勝率が5割ほどだった」と語られるも、コントローラーを握る安田氏は強敵とされる勝海舟と善戦。攻撃を受ける瞬間に発動可能な特殊アクション「石火」を使いこなし、見事に勝海舟の撃破を成し遂げた。

実際に勝海舟の打倒に成功した隈部氏も含め、開発陣3名は来場者の拍手に包まれながらホッと一息。締めくくりとして、安田氏と早矢仕氏はそれぞれ「今日はお越しいただき本当にありがとうございました。幕末でお会いできることを楽しみにしております」(安田)、「本作はTeam NINJAの集大成という位置付けで開発してきました。ぜひ皆さんも一緒に楽しんでいただけたら」(早矢仕)とコメント。長い開発期間の末にユーザーへ作品を提供できる喜びを表したところで、完成披露イベントは閉幕となった。

オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』は、PS5向けに3月22日に発売予定だ。

(文=龍田優貴)