【モデルプレス=2024/03/21】Kis-My-Ft2が通算10枚目となるオリジナルアルバム『Synopsis』(読み:シノプシス)を5月8日にリリースすることが決定。収録内容のほか、新ビジュアルとジャケット写真も公開された。アルバムタイトル『Synopsis』は「あらすじ」という意味で、大切な人達と創り上げる新たなストーリーをコンセプトに、これから始まるKis-My-Ft2の“Synopsis”を表現した作品。この度、大人なスタイリングとPOPな遊びごころあふれる新ビジュアルとジャケット写真も公開された。

本アルバムでは、6人のメンバーがそれぞれ「今、魅せたいキスマイ」をテーマに楽曲をプロデュース監修。選曲から歌詞、アレンジのオーダーまでそれぞれがこだわって、現在のKis-My-Ft2を表現した新曲6曲が収録される。どのメンバーがどんな楽曲をプロデュース監修したのか。さらにアルバム全体ではメンバープロデュース監修楽曲を含む、豪華新曲12曲を収録予定である。アルバムのコンセプト楽曲である「Loved One」は、過去も未来もいつだって「Loved One=大切な人」がいるから僕らは進んでゆける。そして思い切って挑み続けられる。紡がれた仲間との“Party”はずっと続いてゆく、という、大切な人たちと出会えたことを祝福するアンセムであり、これからの道に決意を込めたメッセージソングに仕上がっている。また、このアルバムにミュージックビデオも収録される「I Miss You」はチルなラップスタイルの大人な失恋ソング。掛け合いと楽曲内に施しているアイディアにも注目だ。そして、初回盤A、初回盤Bにはそれぞれ豪華な映像も収録。初回盤Aには「Loved One」「I Miss You」のミュージックビデオと「I Miss You」のソロエディット全6ver.をはじめ、MV・ジャケット撮影時のメイキングドキュメンタリーも。初回盤Bには恒例の撮り下ろしバラエティ映像のほか、それぞれのプロデュース監修楽曲について語ったソロインタビューが全員分収録される。通常盤にのみ収録される新曲もあり、どの形態も豪華な収録内容となっている。オンラインストア「×××××.POP UP STORE」では、前作アルバム以降リリースしたシングル曲や未発売曲などがDISC2とBlu-rayに収録された×××××.POP UP STORE限定商品も販売。なお、ファミリークラブ会員以外も購入可能となっている。(modelpress編集部)【初回盤A】<CD収録内容>M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C’monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 Chillax’M8 HEARTBREAKERM9 B-SIDEM10ほしゆいM11 With...M12 I Miss You全11曲 / 12Track※「Chillax’」は初回盤A/通常盤のみ収録<DVD/Blu-ray収録内容>・「Loved One」Music Video・「I Miss You」Music Video・「I Miss You」Solo EditKento Senga ver.Toshiya Miyata ver.Wataru Yokoo ver.Taisuke Fujigaya ver.Yuta Tamamori ver.Takashi Nikaido ver.全6ver.収録・「Synopsis」制作メイキングドキュメンタリー<封入特典>動画視聴シリアルナンバー/応募券【初回盤B】<CD収録内容>M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C’monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 HEARTBREAKERM8 B-SIDEM9ほしゆいM10 With...M11ResetM12 I Miss You全11曲 / 12Track※「Reset」は初回盤B/通常盤のみに収録。<DVD/Blu-ray収録内容>・キスマイビビリランド・メンバープロデュース/監修した楽曲の作品コンセプトを語るソロインタビュー<封入特典>動画視聴シリアルナンバー/応募券<仕様>スリーブ仕様【通常盤】<CD収録内容>M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C’monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 Chillax’M8 HEARTBREAKERM9 B-SIDEM10ほしゆいM11 With...M12 ResetM13 Forever girlM14笑って 泣いてM15 I Miss You全14曲 / 15Track※「Forever girl」「笑って 泣いて」は通常盤のみに収録<初回封入特典>動画視聴シリアルナンバー/応募券<初回仕様>初回スリーブ仕様+フォトブック12P【×××××.POP UP STORE限定商品】<CD収録内容>DISC1M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C’monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 HEARTBREAKERM8 B-SIDEM9 ほしゆいM10 With...M11 I Miss YouDISC2M1 FearM2 SO BLUEM3 Two as OneM4 想花M5Lemon PieM6 Sweet Melody全16曲17Track<Blu-ray収録内容>・「Fear」Music Video・「Two as One」Music Video・「想花」Music Video・「Sweet Melody」Music Video※動画視聴シリアルナンバー/応募券の封入はなし【Not Sponsored 記事】