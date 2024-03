ムーミンバレーパークでは、2024年4月19日(金)〜7月7日(日)の期間「ムーミン谷とアンブレラ」を開催!

全長200メートルのアンブレラの回廊が視界を埋め尽くし、パーク内に約1,000本の傘が広がる、ムーミンの物語の世界とアンブレラが融合したイベントです。

アンブレラスカイロードのほか、期間中はショップやレストランなどにもアンブレラのデコレーションが施されます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ」

開催期間:2024年4月19日(金)〜7月7日(日)

鮮やかな光景を背景にフォトジェニックな瞬間が生まれることで毎年話題となり、ムーミンの物語の世界とアンブレラが融合したイベント「ムーミン谷とアンブレラ」

5回目の開催となる「ムーミン谷とアンブレラ」のデザインコンセプトは「ムーミンママ」

雨が降ってくるとみんなが濡れないように傘を届ける「ムーミンママ」

そんなやさしさや暖かさを感じられる暖色を基調としたアンブレラと共に、「ムーミンママ」のエプロンをイメージしたカラーや「ムーミンママ」が大切にしているバラ、傘を持ったムーミン谷の仲間たちが勢ぞろいしてゲストをお出迎えします。

2024年の「ムーミン谷とアンブレラ」では、はじまりの入り江エリアからムーミン谷エリアまでの約200メートルの頭上をカラフルな傘が覆い尽くします。

その圧倒的な美しさに思わず目を奪われること間違いなし!

初夏の日差しが傘を透過し、風に揺れる傘がカラフルな光のアートを作り出すアンブレラスカイロードの下は、どこを撮ってもフォトジェニックな光景が楽しめます。

雨の日には、濡れた地面に模様が浮かび上がり、美しいリフレクション写真を撮ることもできます☆

ショップやレストランもアンブレラモチーフのデコレーションが登場

ショップやレストランにも、アンブレラモチーフの装飾を実施。

ムーミンバレーパーク全体をアンブレラのデコレーションで盛り上げます。

傘が生まれ変わる !ムーミンバレーパークでSDGsの取り組み

「ムーミン谷とアンブレラ」イベント終了後、展示のビニール傘がアップサイクルされ新たな製品に生まれ変わります!

「モンドデザイン」と提携し、展示された傘を別の新しい製品にアップグレードして生まれ変わらせるアップサイクルのシリーズ「PLASTICITY(プラスティシティ)」との取り組みを2024年も実施します。

PLASTICITY(プラスティシティ)

クリエイターAkiにより創設され、モンドデザインと共同で開発を行う、廃棄ビニール傘を再利用するアップサイクルブランド「PLASTICITY」

防水性やメンテナンス性といった傘の持つ素材の特性を最大限活かすため、そのままの状態にて何層にも重ねてプレスをする独自の加工方法で独特な質感を持つ新素材GLASS RAINを生み出します。

ビニール傘の回収から製品となる縫製まですべて人の手により細やかな作業が行われており、人間の感覚、職人の熟練した技術、素材を大切にする想いによりPLASTICITYの製品に生まれ変わります。

※画像は2023年の商品です

「ムーミンママ」をデザインコンセプトにした、ムーミンの物語の世界とアンブレラが融合したイベント。

ムーミンバレーパークの「ムーミン谷とアンブレラ」は、2024年4月19日(金)より開催です☆

©Moomin Characters TM

